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إغراء أم عفوية؟ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحركاتها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 14 أيّار / مايو 2023 - 01:03
راينا يوسف
راينا يوسف

أثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف وابنتها نانسي حالة من الجدل خلال تواجدهما معًا في أسبوع الموضة بمصر، والأمر لا يعود لإطلالتيهما فحسب.

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ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحركات إغرائية

في الفيديو، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر رانيا يوسف إلى جانب ابنتها لالتقاط الصور مستعرضتين أنوثتهما بإطلالات اتسمت بالجرأة، إلَّا أن حركات نانسي كانت حديث المتابعين، الذين أشاروا إلى أنها تتبع منحى الـ"إغراء" بطريقة تمايلها وملامستها لجسدها.

وتظهر نانسي في المقطع تحدق بعدسة الكاميرا، التي التفت حولها هي ووالدتها بطريقة دائرية، بينما تصعد بيدها من منطقة الوركين إلى الخصر.

وتألقت الشابة بإطلالة اتخذت الطابع الفرعوني، إذ ارتدت فستانًا باللون العاجي من قماش الساتان اللمَّاع لمصممة الأزياء فرح والي، ونسَّقته بشال ذهبي أسدلته على كتفها. في حين اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل جديلتين، واختارت مكياجًا من درجات الوردي لإبراز ملامحها.


 

رد فعل المتابعين

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد ومدافع، فمنهم من راى أن حركات الشابة عفوية، ومنهم من ادعى محاولتها إثارة الجدل بحركاتها من أجل تصدر الترند، فكتبت إحداهم: "مشروع مؤدية اغراء صف عاشره وفشلت قبل ماتبتدي لانه انتهى زمن هالمياعه".

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وأضاف آخر: "ممممم انا ما حبيت! حسيت البنت وامها عم يعملوا نفس الحركة من سنين .. والهدف واحد وكلنا عارفينه".

انا لقيتها مهضومة ومبسوطة بالاضواء والتصوير .. مش غلط
 
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انا لقيتها مهضومة ومبسوطة بالاضواء والتصوير .. مش غلط
 
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وكتب أحدهم مدافعًا: "انا لقيتها مهضومة ومبسوطة بالاضواء والتصوير .. مش غلط".

 


 
كلمات دالة:رانيا يوسف

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