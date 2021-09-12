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رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بالهوت شورت.. ومعلِّق: "ع فكرة انتي هتموتي"

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:21
رانيا يوسف
رانيا يوسف

دائمًا ما تفتعل الممثلة المصرية رانيا يوسف الجدل أكان ذلك بإطلالاتها المثيرة التي يراها البعض لا تناسب عمرها، أو بتصريحاتها الغريبة غير المدروسة.

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شاركت رانيا يوسف مؤخرًا صورة لها بإطلالة مُثيرة مستعرضةً قوامها ومنحنيات جسدها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" غير آبهة بالتعليقات السلبية والانتفادات اللاذعة التي قد تطالها، حيث اختارت ارتداء هوت شورت أسود من قماش الجينز نسَّقته بتوب أبيض مُزيَّن بطبعات أحرف باللون الأسود وجاء بظهر مكشوف.

رانيا يوسف


 

وأرفقت يوسف الصورة بتعليق، جاء فيه: "كل فرحة تصنعها لغيرك ستعود لك وهي أجمل".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على إطلالتها وجرأتها المفرطة، فكتبت إحداهن معلقة: "سؤال بس بدون تطاول هو انتي فاكرة نفسك خالدة مش هتموتي ؟ع فكرة انتي هتموتي وهتتسئلي يوم القيامه عن مظهرك وافعالك دي اتقي الله".

 

رانيا يوسف

 

وكتبت آخرى: "الفنان يؤدي رسالة انتي كبير في السن عندك بنات ماهي الفائدة من الاستعراض الجسدي .. اهتمامك في أعمالك الفنية افضل لك .. ابتعدي هذا الاستعراض ع الاقل من أجل عائلتك".

وعلَّق أحدهم ساخرًا: "و انتي بصراحة مفرحه شباب مصر كله ربنا ما يحرمك مني".

وبررت إحدى المستخدمات أسلوب يوسف في استعراض جسدها، وكتبت: "بعض الستات بيحسوا إنهم ما اخدوش الوقت الكافي من حرياتهم وهم صغيرين أو ممكن الوقت ولا البيئة كانوا مناسبين ، بالتالي لا تستغرب لما يكبروا بيعوضوا فراغ الصياعة".

رانيا يوسف ووصلة رقص مع جوهرة

 

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وفي وقت سابقـ أثارت يوسف الجدل برقصها إلى جانب الراقصة الشعبية جوهرة أثناء سهرة جمعتهن برفقة الأصدقاء.

وحاولت رانيا منافسة جوهرة مُرتديةً فستان قصير باللونين الأسود والأبيض، حيث تمايلت بإثارة على أنغام الموسيقى.

 

كلمات دالة:رانيا يوسف

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