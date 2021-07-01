رانيا يوسف تشعل السوشال ميديا بإطلالة صيفية جريئة!

شاركت الممثلة المصرية رانيا يوسف مجموعة صُور جديدة لها عبر حسابها في إنستغرام من إجازتها التي تقضيها في إحدى الجزر.

رانيا أطلت بفستان أحمر صيفي مكشوف من منطقة الصدر وانهالت التعليقات عليها والتي كان منها:

"تقولي لا للتحرش ارحمونا بقا ربنا ما يرحمك لا دونيا ولا آخره"..وتابع آخر "ربنا يشرح صدرك بالايمان"...وتابع أحدهم "أنا شكلي هبدأ اشجع الأهلي بسببك".

رانيا كانت قد أثارت الجدل منذ أيام بعد أن شاركت صُورة جديدة لها من نفس الإجازة بملابس صيفية وارفقتها بتعليق "أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد"..

رانيا يوسف والمذيع العراقي نزار الفارس!

وكانت قد تصدرت رانيا يوسف الترند بعد ظهورها مع المذيع العراقي نزار الفارس، حيث وصلت خلافات بينهما بعد اللقاء إلى المحاكم القضائية، وذلك بعد سؤال المذيع عن مؤخرتها وأنها مميزة وفاستشهدت هي بدورها بـ آية قرأنية "فأما بنعمة ربك فحدث"، وأضافت أن من يمتلك شيئاً مميزاً يجب أن يظهره للجميع.

ورافق تصريحات رانيا دعاوى قضائية بينها وبين مقدم البرنامج بعد أن اتهمت بمحاولة إحراجها بـ الأسئلة المثيرة للجدل والتي ردت عليها بطريقة عفوية وأن المقابلة كانت مجانية لدعم الإعلامي والقناة العارضة.

ورد نزار بدوره بالتالي "بلغوني انه رانيا رافعة دعوى ضدي بسبب الأسئلة...لو مش راضية شلون نزلتي اللقاء عبر حسابك؟ شلون بعثتيلي مسج انك عمرك ما تندمين على المقابلة؟...انتي جاوبتي مؤخرتي مميزة وانتي أسأتي لنفسك بنفسك...عندي فيديوهات بعلمك عن سؤال المؤخرة والحجاب وغيروا ورح أقدمهم للقضاء".

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