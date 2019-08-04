رانيا يوسف تعود لإثارة الجدل من جديد بعد ظهورها الجريء بـ"الهوت شورت" (صورة)

تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لحملة شرسة من التعليقات والانتقادات عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث أنها أثارت الجدل بعد قيامها بمشاركة مجموعة من الصور لأحدث إطلالاتها التي اعتمدت فيها "الهوت شورت" مع توب مفتوح من ناحية الظهر.

وعلى ما يبدو أن رانيا يوسف لم تعد كما في السابق تهتم للتعليقات، حيث فتحت المجال للجميع للتعليق على صورها، ووصل الأمر في البعض إلى وصفها بالمريضة نتيجة إصرارها على الظهور بشكل متكرر بإطلالات جريئة، فكتب لها أحد متابعيها وقال: "هو حضرتك تعرفي ربنا معلش !! سؤال نفسي اسألوا لحضرتك".

على الصعيد الفني، غابت رانيا يوسف عن سباق رمضان 2019، بعدما كان مقررًا أن تشارك في مسلسل "مملكة إبليس" إلّا أنه تم تأجيل عرض المسلسل، وحاليًا تستعد لتصوير مشاهدها ضمن مسلسل جديد بعنوان "الآنسة فرح" ومن المقرر أن يتم عرضه خارج سباق رمضان.

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