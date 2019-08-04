  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. رانيا يوسف تعود لإثارة الجدل من جديد بعد ظهورها الجريء بـ"الهوت شورت" (صورة)

رانيا يوسف تعود لإثارة الجدل من جديد بعد ظهورها الجريء بـ"الهوت شورت" (صورة)

منشور 04 آب / أغسطس 2019 - 11:51
رانيا يوسف

تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لحملة شرسة من التعليقات والانتقادات عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث أنها أثارت الجدل بعد قيامها بمشاركة مجموعة من الصور لأحدث إطلالاتها التي اعتمدت فيها "الهوت شورت" مع توب مفتوح من ناحية الظهر.

وعلى ما يبدو أن رانيا يوسف لم تعد كما في السابق تهتم للتعليقات، حيث فتحت المجال للجميع للتعليق على صورها، ووصل الأمر في البعض إلى وصفها بالمريضة نتيجة إصرارها على الظهور بشكل متكرر بإطلالات جريئة، فكتب لها أحد متابعيها وقال: "هو حضرتك تعرفي ربنا معلش !! سؤال نفسي اسألوا لحضرتك".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I enjoy an evening stroll. It helps me to reflect and eases stress.

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on

على الصعيد الفني، غابت رانيا يوسف عن سباق رمضان 2019، بعدما كان مقررًا أن تشارك في مسلسل "مملكة إبليس" إلّا أنه تم تأجيل عرض المسلسل، وحاليًا تستعد لتصوير مشاهدها ضمن مسلسل جديد بعنوان "الآنسة فرح" ومن المقرر أن يتم عرضه خارج سباق رمضان.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن