رانيا يوسف تكشف أسرار حياتها الخاصة في برنامج جديد!

رانيا يوسف

أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن برنامج جديد سيتناول قصة ومشوار حياتها عبر حسابها الخاص في إنستغرام ونشرت يوسف برومو للبرنامج والذي سيحمل اسم "More about rania"، كاشفة من خلال البرومو ان البرنامج سيعرض كل خميس الساعة التاسعة مساءً دون الكشف عن أي تفاصيل اخرى حول مكان عرضه.

يُذكر أن هذه الخطوة المُفاجئة جاءت بعد انتشار فيديو إباحي منسوب للفنانة يجمعها بالمخرج خالد يوسف، والذي كانت يوسف قد انكرت انها من ظهرت فيه وأصدرت بيان هددت كل من قام بنشر الفيديو بالمحاكمة والمفاضاة.

يُشار إلى أن الفنانة المصرية رانيا يوسف كانت مادة دسمة جدًا للصحافة في الفترة الأخيرة وذلك بعد الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي والذي ظهرت فيه بفستان أسود جريء جدًا كشف عن جسدها، مما عرضها للهجوم، ولم تتوقف بعدها يوسف عن الظهور بإطلالات جريئة في الفترة الأخيرة.

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