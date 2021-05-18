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رانيا يوسف تنشر فيديو جريء لها في صالة الرياضة.. وترد بسخرية على متابعة قالت لها أنهم يموتون بفلسطين

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 11:06
رانيا يوسف
رانيا يوسف

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل بظهورها الأخير في صالة الرياضة وسط ما تشهده الأراضي الفلسطينية من صواريخ وإراقة للدماء.

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شاركت رانيا يوسف متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو أثناء ممارستها التمارين الرياضية في صالة الرياضية، وارتدت ليغينغ رمادي اللون وحمالة صدر رياضية مُستعرضةً منحنيات جسدها الممشوق، وعلَّقت: " متخلوش الاجازة تخليكم كسلانين .. انزلوا يلا اعملوا رياضه".

وأثارالفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن رأوا نشرها لمثل هذا المقطع في هذه الأوقات ما هو إلَّا عدم احترام لما يجري في الأراضي المقدسة، وعلَّقت إحداهن: "إحنا بفلسطين بنموت وانتي خايفة ع رشاقتك حسبي الله ونعم الوكيل".

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لترد عليها رانيا: "بتموتي وماسكة الموبيل وبتفرجي على الانستجرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انتي".

كلمات دالة:رانيا يوسفمشاهيرفلسطينغزةنجومفن

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