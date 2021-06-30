رانيا يوسف على الشاطئ "ارتدي من الثياب ما يعجبك"!

أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الجمهور بجلسة تصوير جديدة لها من أمام شاطئ البحر، ونشرت هذه الصور عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وأرتدت رانيا يوسف فستان طويل مورد بالأحمر، له فتحة طويلة لفوق الركبة، ويناسب أجواء البحر. وأكملت إطلالتها بطاقية قش لتحميها من أشعة الشمس وحقيبة كذلك من القش، وأضافت بعض الاكسسوارات، وارتدت "سليبر slipper" ذهبي.

وعلقت على الصور التي نشرتها: "أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد .."

وقد اعتادت رانيا يوسف على اثارة الجدل بكل صورة أو تصريح لها، حتى أنها في كثير من الأحيان تتصدر الترند بسبب ارتدائها لثياب لا يتقبلها بعض الأشخاص في المجتمع العربي.

رانيا يوسف والمذيع العراقي نزار الفارس

وكانت قد تصدرت رانيا يوسف الترند بعد ظهورها مع المذيع العراقي نزار الفارس، حيث وصلت خلافات بينهما بعد اللقاء إلى المحاكم القضائية، وذلك بعد سؤال المذيع عن مؤخرتها وأنها مميزة وفاستشهدت هي بدورها بـ آية قرأنية "فأما بنعمة ربك فحدث"، وأضافت أن من يمتلك شيئاً مميزاً يجب أن يظهره للجميع.

ورافق تصريحات رانيا دعاوى قضائية بينها وبين مقدم البرنامج بعد أن اتهمت بمحاولة إحراجها بـ الأسئلة المثيرة للجدل والتي ردت عليها بطريقة عفوية وأن المقابلة كانت مجانية لدعم الإعلامي والقناة العارضة.

ورد نزار بدوره بالتالي "بلغوني انه رانيا رافعة دعوى ضدي بسبب الأسئلة...لو مش راضية شلون نزلتي اللقاء عبر حسابك؟ شلون بعثتيلي مسج انك عمرك ما تندمين على المقابلة؟...انتي جاوبتي مؤخرتي مميزة وانتي أسأتي لنفسك بنفسك...عندي فيديوهات بعلمك عن سؤال المؤخرة والحجاب وغيروا ورح أقدمهم للقضاء".