شهاب ملح الإنستقرام يؤدي تلميحات جنسية برفقة شاب ..والجمهور "متزوجين"؟!

أثار الشاب الإيراني المعروف للعالم العربي بـ شهاب ملح الإنستقرام الجدل بشكل كبير بعد تداول فيديو جديد له كان قد شاركه عبر حسابه الرسمي في تيك توك.

الفيديو أظهر شهاب وهو يتناول أطول قطعة مثلجات والتي كانت على شكل برج، وبدأ شهاب بتذوقها بطريقة وصفها الجمهور بأنها تحوي "تلميحات جنسية"... الأمر لم يتوقف هنا، بل أحضر شاب إلى جانبه وبدأ الأخير بإطعام شهاب من المثلجات بطريقة مشابهة للاعراس.

الجمهور استنكر الفيديو المتداول وسخر من شهاب بعدة تعليقات كان منها "دولة الكويت كان معها حق يوم طردتك من بلدهم".. وتابع آخر " هاي أخرة المشاهير اللي تشترون منهم وتدعموهم"..في حين تابع آخر "أخرته يتحول لأن الأنوثة اللي بيه عالية"... وأضاف البعض بأنهما يبدوان كثنائي متزوج.

يذكر أن شهاب كان قد أثار الجدل بعد تداول عدة فيديوهات من على حلبة الرقص وهو يؤدي وصلة رقص جريئة بحركات مثيرة وصفها الجمهور بـ "النسائية" ضمن عدة تعليقات أخرى كان من بينها: "باقي شويه ويعلن مثليته"..وتابع آخر "هذا يرقص بنادي ليلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية"....وجاء في تعليق أحدهم "نهاية أليمه بالبدايه تكلم بأعراض الناس وشرفهم وتبلى عليهم عشان يدفعون له فلوس وبعده مسخر بعائلته وجدته واخرته استعراض لاحول ولا قوة الا بالله".

وكان الشاب الإيراني كان قد أثار الجدل بشكل كبير بعد تداول صُور جديدة لها أظهرت بشكل أنثوي، وأظهرت الصُور المتداولة شهاب بشكل مُختلف تماماً ما بين تفاصيل جسده التي بدت انثوية وحتى ملابسه الذي ظهر بها والتي كانت عبارة عن "جمبسوت" من الواضح أنه للنساء.

شهاب ملح الإنستقرام واستبعاده من الكويت

يذكر أن شهاب تم استبعاده من دولة الكويت بسبب فيديوهات مثيرة للجدل له من بينها إطلاقه للشتائم أمام الكاميرا، ومنذ لحظة عودته إلى إيران قرر الشاب فضح المشاهير عن طريق مشاركة أسرار خاصة كان من بينها أن زوج الدكتور خلود يخونها بشكل دائم وانه يشرب الخمر على متن اليخت الذي يملكه.

كما تحدث أيضاً عن مشهورة عربية أقامت علاقة جنسية كاملة مع حبيبها قبل الزواج وأنها كانت تطلب من شهاب أن يرسل لها أرقام الشباب الذين يرغبون بها لكي تستغلهم أو تكون بعلاقة معهم في كل مرة كانت تتشاجر فيها مع زوجها.

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