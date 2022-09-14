راي جاي يهاجم كيم كارداشيان وكريس جينر.. "صورنا فيديوهات جنسية بإشراف والدتها"

عاد المغني الشهير "راي جاي" لمهاجمة حبيبته السابقة نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" من جديد وذلك بعد تصريحات والدتها كريس جينر الأخيرة حول الشريط الجنسي الذي انتشر عام 2007.

تفاصيل هجوم راي جاي على كيم كارداشيان

ظهرت والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان "كريس جينر" في برنامج The Late Late Show مع جيمس كوردن، حيث أنها خضعت لاختبار كشف الكذب.

وكان من ضمن الأسئلة التي وجهّت لها "هل ساهمتِ في اصدار الفيديو الجنسي لابنتك كيم كارداشيان"، فأجابت كريس بقولها "لا" ليوضح جهاز كشف الكذب بأن اجابتها صادقة وهو ما أثار غضب راي جاي.

وانتقل راي جاي الى حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونشر سلسلة من الفيديوهات التي هاجم فيها حبيبته السابقة ووالدتها وقال: "إن الله معي لأنني اقول الحقيقة، ومن الخطأ أن تعبثي مع رجل أسود مثلي يا كريس ولا يهمني الامر لأنه قديم ولكن ما تفعلينه يعتبر عنصري وسيكون من السهل التغلّب عليكما".

وأضاف راي جاي: "انت يا كيم ووالدتك محتالتان وسرقتما حوالي 800 ألف دولار مني ومن شقيقتي وحاولت اخفاء هذا الأمر في الماضي، ولم تقاضي مؤسس الشركة التي باعت الفيديو بل هي قصة مزيّفة وكانت فكرة والدتك منذ البداية، وسأنشر جميع الوثائق والأوراق التي تثبت ما أقول".

كريس جينر أمرتهما بتصوير 3 فيديوهات جنسية

كشف المغني راي جاي خلال وقت سابق بأن والدة حبيبته السابقة "كريس جينر" أمرته هو وابنتها كيم بتصوير ثلاث فيديوهات جنسية، وكانت هي ستختار فيديو واحد بنفسها كي تبيعه لإحدى شركات الأفلام الاباحية، وهو يمتلك الوثائق والعقود التي وقعّت كيم عليها".