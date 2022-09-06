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رحمة رياض تبدأ تجهيزاتها لكأس العالم قطر 2022

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:16
رحمة رياض
رحمة رياض

أشير أن الفنانة العراقية رحمة رياض ستكون من بين المشاركين في كأس العالم قطر 2022، دون الكشف عن تفاصيل العمل أو العرض الذي ستقدمه.

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رحمة رياض تنشر تجهيزاتها لكأس العالم قطر 2022

وشوَّقت رحمة متابعيها وجمهورها بنشر لمحات من تجهيزاتها للمشاركة في كأس العالم قطر عبر خاصية "الستوري إنستغرام"، حيث تظهر داخل صالون "أندري جورجيان" لتصفيف شعرها.

وأرفقت المنشور بتعليق، كتبت فيه: "انتظروا قريبًا في كأس العالم 2022 قطر".

رحمة رياض

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رحمة رياض تكشف مشاركتها في كأس العالم قطر 2022

 وكشفت خلال لقاء لها في برنامج "ET بالعربي"، أنها سعيدة بهذه الفرصة الكبيرة، ولفتت إلى أن الموضوع ليس بحظ، بل أنها تعبت واجتهدت على نفسها لتصل هذه المرحلة، كما لفتت إلى أنها تتحضرلأغنية جديدة للمشاركة بها في مونديال كأس العالم بقطر.

وتعد هذه المرة الثانية التي تشارك فيها رحمة بحدث رياضي، فقد سبق لها أن أحيَّت حفل النسخة العاشرة من كأس العرب بأغنية "الكوكب".
مونديال قطر

كلمات دالة:رحمة رياضنجومكأس العالم قطرمونديال قطر

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