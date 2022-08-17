نجمات سيشعلن كأس العالم قطر 2022.. من بينهن رحمة رياض

يفصلنا 95 يوم عن بدء فعاليات مونديال كأس العالم قطر ، وبالتأكيد ستقدم فقرات غنائية واستعراضية من قبل أشهر نجوم الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأعلنت العديد من الفنانات مشاركتهن في مونديال قطر، وهنا نعرض قائمة بأسمائهن:

ميريام فارس

أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مشاركتها في كأس العالم قطر لعام 2022، وذلك خلال مقابلة لها مع قناة "سكاي نيوز"، ولفتت إلى أنها تعمل على تحضير أكثر من عمل فتي بالتعاون مع الفيفا، وسيقع الاختيار على عمل واحد ليعرض في الحدث الضخم.









بلقيس فتحي

وبالتأكيد ستكون الفنانة اليمنية بلقيس فتحي إحدى المشاركات في المونديال، خاصة بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، آخرها مشاركتها خشبة مسرح إكسبو دبي إلى جانب النجمة الأمريكية العالمية أليشا كاي.

وأكَّدت بلقيس مشاركتها عبر نشرها صورة لها من إحدى حفلاتها الغنائية عبر حسابها على "تويتر"، أرفقتها بتغريدة كتبت فيها: "عاجل وبشكل رسمي ..بلقيس نجمة مونديال قطر2022".

رحمة رياض

أشير أن الفنانة العراقية رحمة رياض ستكون من بين المشاركين في المونديال، دون الكشف عن تفاصيل العمل أو العرض الذي ستقدمه.

وخلال لقاء لها في برنامج "ET بالعربي"، أعربت عن سعادتها بهذه الفرصة الكبيرة، ولفتت إلى أن الموضوع ليس بحظ، بل أنها تعبت واجتهدت على نفسها لتصل هذه المرحلة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تشارك فيها رحمة بحدث رياضي، فقد سبق لها أن أحيَّت حفل النسخة العاشرة من كأس العرب بأغنية "الكوكب".

نانسي عجرم

أكدت المغنية اللبنانية نانسي عجرم مشاركتها في مونديال قطر 2022 ، فخلال إحيائها حفلًا غنائيًا إلى جانب ملحم زين، ردَّت على إحدى الأسئلة التي تسألها عن حقيقة مشاركتها، لتجيب قائلة: "نقوم بتحضير اغنية في الوقت الحالي ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك لأن هناك الكثير من الأخبار ولكن لغاية الآن لم أؤكد على شيء وكل ما استطيع أن أقوله أن هناك أغنية تتحضر لهذا الحدث".

مطربون غرب في كأس العالم قطر 2022

وسيشارك مطربون وفنانون من حول العالم في الحدث الرياضي، حيث أن أول موسيقى تصويرية رسمية للمونديال هي أغنية "هيا هيا" (نحن أفضل معًا)، التي تجمع صوت من أمريكا، وصوت من إفريقيا، وصوت من الشرق الأوسط؛ كإشارة إلى أن كرة القدم توَّحد العالم.

وحصدت الأغنية منذ إصدارها على منصة "يوتيوب" أكثر من 1.1 مليون مشاهدة.

وهنا أسماء المشاركين في العمل:

- دافيدو، وهو مغني أفريقي.

- ترينيداد كاردونا، وهو مغني أمريكي.

- المغنية عائشة، وهي مغنية لاتفية.

فرقة BTS الكورية في كأس العالم قطر 2022

من جهة أخرى، أعلنت فرقة BTS الكورية الجنوبية عن مشاركتها في مونديال قطر 2022، وأشاروا إلى أنهم سيصدرون أغنية جديدة للحدث.

والجدير بالإشارة إلى أن الفرقة تعد سفيرة لشركة Hyundai، التي ترعى احتفالات كأس العالم FIFA، والتي عملت على إطلاق حملة عالمية في كأس العالم بعنوان ”فريق القرن" Team of the Century، بالتعاون مع نجم كرة القدم الإنجليزي ستيفن جيرارد، وقائد منتخب كوريا الجنوبية الكوري، بارك جي سونغ، وسفيرة اليونسكو اللاعبة الدانماركية ناديا نديم، ومصمم الأزياء جيريمي سكوت، والنحات الشهير لورنزو كوين، وغيرهم.

