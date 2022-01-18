رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. "أنت اجمل جوهرة في حياتي"

احتفلت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ بعيد ميلاد زوجها الممثل العراقي ​ألكسندر علوم​ عبر حسابها الخاص، ووجهت له رسالة عاطفية تعبر فيها عن حبها له.

شاركت رحمة رياض عبر حسابها على "إنستغرام" صورتين تجمعها بزوجها من جلسة تصوير جميلة، حيث تظهر رحمة مُرتديةً فستان وردي أوف شولدر بأكمام منفوخة وتنورة منفوشة، وأسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفها بطريقة انسيابية واعتمدت مكياج من درجات البرونزي.

من جهة أخرى، اختار إلكساندر بدلة أنيقة باللون الكحلي وقميص بخطط طوليًا بدا فيها غاية في الوسامة والأناقة.

وأرفقت رحمة الصور بتعليق، جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد توأم روحي، تقاسم الأيام معك يستحق كل كنوز الدنيا! وأنت اجمل جوهرة في حياتي.. انت أفضل شريك حياة وصديق وسعيدة بإستكمال رحلتي معك. احبك بلا نهايه!".

