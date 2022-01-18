  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. "أنت اجمل جوهرة في حياتي"

رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. "أنت اجمل جوهرة في حياتي"

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:49
رحمة رياض
رحمة رياض

احتفلت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ بعيد ميلاد زوجها الممثل العراقي ​ألكسندر علوم​ عبر حسابها الخاص، ووجهت له رسالة عاطفية تعبر فيها عن حبها له.

اقرأ ايضاًمصطفى الآغا يكشف سبب خلافه مع ناصيف زيتون.. والأخير يصف رحمة رياض بـمصطفى الآغا يكشف سبب خلافه مع ناصيف زيتون.. والأخير يصف رحمة رياض بـ"الكذابة"!

شاركت رحمة رياض عبر حسابها على "إنستغرام" صورتين تجمعها بزوجها من جلسة تصوير جميلة، حيث تظهر رحمة مُرتديةً فستان وردي أوف شولدر بأكمام منفوخة وتنورة منفوشة، وأسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفها بطريقة انسيابية واعتمدت مكياج من درجات البرونزي.

 

اقرأ ايضاًمصطفى الآغا يكشف سبب خلافه مع ناصيف زيتون.. والأخير يصف رحمة رياض بـرحمة رياض تطالب بحق حوراء.. "شنو هاي الوحشية والمرض"

من جهة أخرى، اختار إلكساندر بدلة أنيقة باللون الكحلي وقميص بخطط طوليًا بدا فيها غاية في الوسامة والأناقة.

وأرفقت رحمة الصور بتعليق، جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد توأم روحي، تقاسم الأيام معك يستحق كل كنوز الدنيا! وأنت اجمل جوهرة في حياتي.. انت أفضل شريك حياة وصديق وسعيدة بإستكمال رحلتي معك. احبك بلا نهايه!".
 

كلمات دالة:رحمة رياضإلكساندر علومنجومفنعيد ميلاد

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...