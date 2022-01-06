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مصطفى الآغا يكشف سبب خلافه مع ناصيف زيتون.. والأخير يصف رحمة رياض بـ"الكذابة"!

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:29
ناصيف زيتون ورحمة رياض
ناصيف زيتون ورحمة رياض

يتمتع الفنان السوري ناصيف زيتون بحس الفكاهة أكان ذلك في لقاءاته التلفزيونية أو برفقة أصدقائه، واتضح ذلك في فيديو نشره الإعلامي الأردني مصطفى الآغا.

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شارك مصطفى الآغا متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بناصيف زيتون، وأرفقه بتعليق: "خلاف كبير بيني وبين ناصيف زيتون.. والسبب".

 

ويمكننا سماع مصطفى الآغا يعاتب ناصيف زيتون لعدم دعوته إلى حفل رأس السنة الذي أحياه في دبي، ليرد ناصيف ممازحًا: "ما عزمتك لأني ما بحبك، هيك بدي أجاوبك"، وتابع "عزمتك وما رضيت".

وأشار الآغا أنه كان وحيدًا ليلة رأس السنة ومريض وزوجته مسافرة، ليرد عليه ناصيف: "قلتلي مرتي مسافرة وما باجي لحالي، لا تحط اللوم علي.. مدام ما بيرضى يسهر بلاكي".


ديو غنائي يجمع رحمة رياض وناصيف زيتون


أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض أنها تتحضر لديو غنائي يجمعها بناصيف زيتون باللهجة العراقية، ولم تتعمق بالتفاصيل.

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وخلال لقاء يجمع ناصيف مع الإعلامي إيلي نخلة، سأله الأخير عن الديو الغنائي ليجيبه الفنان واصفًا رحمة بـ"الكذابة"، لكنه عاد لأكد على الاتفاق بينهما لتقديم ديو سوياً، مشيراً الى انه يتم العمل عليه على نار هادئة.

يذكر أن ناصيف زيتون ورحمة رياض كانا أحد المتنافسين في برنامج "ستار أكاديمي" في الموسم نفسه.

 

كلمات دالة:ناصيف زيتونرحمة رياضنجومفن

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