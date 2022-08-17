رحيل خالد مقداد مؤسس (طيور الجنة) يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعة وفاة خالد مقداد مالك مجموعة قنوات (طيور الجنة) الشهيرة و المخصصة للأطفال. وتناقلت هذه الشائعة عدة مواقع إلكترونية في عدة دول عربية، وسط شائعات أخرى عن مرضه الشديد.

إلا ان خالد مقداد حرص على نفي الشائعات التى تعرض لها، من خلال ظهوره في مقطع فيديو برفقة زوجته ونجليه عبر موقع (فيسبوك)، ليحسم الجدل ويضع حدا للشائعات التى ترددت حول وفاته.

وظهر خالد مقداد في الفيديو الذى نشره نجله (المعتصم بالله) الشهير بـ(عصومي) على صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) تحت عنوان (اشترينا لبابا سيارة جديدة.. ردة فعله لما شافها)، وسط سعادة من خالد مقداد حال رؤيته السيارة الجديدة التي اشتراها نجلاه من أجله، بعد أن أكدا أن والدهما يبحث عن هذه السيارة منذ شهرين.

وهذه ليست المرة الأولى لتداول شائعات حول وفاة خالد مقداد ، إذ سبق انتشار شائعات حول وفاة خالد مقداد العام الماضى عقب تداول نجله المعتصم بالله صورة لوالده من داخل المستشفى، ولكن شقيقه أحمد مقداد نفى تلك الشائعات، مؤكدًا أنه لا يزال تحت العلاج، معلقا: (الحمد لله رب العالمين أخي الحبيب أبو الوليد خالد مقداد لا يزال تحت العلاج وهو بتحسن تدريجي؛ ولا صحة لأي شائعات أو أخبار زائفة).