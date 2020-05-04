ردود أفعال غاضبة على تويتر بعد وفاة شادي حبش في السجن بسبب أغنية "بلحة"

سادت يوم أمس حالة من الحزن والحسرة لدى الجمهور العربي والمصري تحديدًا، وذلك عقب انتشار خبر وفاة المخرج المصري شادي حبش عن عمر 24 عامًا فقط، حيث عاش آخر سنتان منهم في السجون المصرية بسبب إخراجه لأغنية "بلحة" للفنان رامي عصام.

وبعد أن وصل خبر وفاة المخرج الراحل شادي حبش داخل زنزانته وانتشر على مواقع الإنترنت كانتشار النار في الهشيم، جاءت ردود الأفعال الغاضبة على موقع تويتر يوم أمس واليوم أيضًا، والتي استنكر من خلالها الجميع الطريقة التي تم فيها قتل المخرج الشاب على يد النظام المصري بسبب أغنية، كما أشار البعض إلى الثمن الباهظ الذي يدفعه الأشخاص هذه الأيام في سبيل حرية التعبير عن الرأي.

في مصر فقط تدخل المعتقل شاب وبصحة جيدة وخالي من الأمراض وتخرج جثة! بعد معاناة قصيرة جداً مقارنه بما عانيته أنت أقول لك أنك بطل وأنك انتصرت على الظلم وأنك مت مرفوع الرأس وعند الله تجتمع الخصوم #شادي_حبش pic.twitter.com/srF7xWBZC8 — صهيب فرج (@SohaybFarag) May 4, 2020

وكان المخرج الراحل شادي حبش قد كتب في وقت سابق رسالة من داخل السجن إلى العالم الخارجي طلب فيها الدعم والمؤازرة، وجاء فيها: "السجن ما بيموتش بس الوحدة بتموت.. أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش.. في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم.. بس مبقتش قادر خلاص".

والجدير ذكره أن الجمهور حذّر أيضًا من احتمالية أن يلاقي جلال البحيري وهو كاتب كلمات أغنية "بلحة" نفس مصير شادي حبش، حيث أنه الآخر في السجن أيضًا لنفس السبب، فكتب أحدهم وقال: "هل تعلم إن جلال البحيري كاتب كلمات الأغنية دي واخد حكم قضاء عسكري 3 سنوات؟ عسكري يعني غير قابل للاستئناف أو الطعن، قضي سنة وفاضل له سنتين، أتمنى الناس تدور عليه وتطمن عليه قبل ما يحصل المخرج شادي حبش".

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