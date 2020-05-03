مريم حسين تنهار بالبكاء وتستنجد بالأجهزة الأمنية..والسبب مطاردة الجسمي لها!

شاركت الممثلة المغربية "مريم حسين" فيديو لها عبر حسابها الرسمي في سناب شات وهي منهارة وتبكي وتستنجد بالقوى الأمنية.

الفيديو الذي إنتشر عبر السوشال ميديا بشكل كبير أظهر مريم وهي تبكي والسبب أن هناك مجموعة من الأشخاص يلاحقونها ويتعقبون تصرفاتها وبحسب تصريح الممثلة أنهم من جماعة "صالح الجسمي" الذي تسبب في حبسها مؤخراً على خلفية الفيديو الذي إنتشر من عيد ميلادها ووصف بـ "هتك العرض بالرضا".

كما وجهت رسالة مباشرة له تدعوه فيه "أن ينشغل بنفسه ويدعها تعيش حياتها ويتوقف عن ملاحقتها"

من جهة أخرى، أغلب الجمهور وقف بصف مريم وعلق على الموضوع أن الجسمي "لم يترك إمرأة إلا وتدخل بها وسبب لها مشاكل"، وأضاف أخر "هذا ما عنده غير الحريم يتمشكل معهن"..

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