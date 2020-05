مريم حسين تنهار بالبكاء وتستنجد بالأجهزة الأمنية..والسبب مطاردة الجسمي لها!

مريم حسين تبكي بسبب صالح الجسمي الذي ما زال يتعقبها بعد حبسه لها 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ ما ترك حرمة ما حط راسو براسها 😥 #صالح_الجسمي #مريم_حسين #المغرب #الإمارات #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 2, 2020 at 12:53pm PDT