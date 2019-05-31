ردود فعل غاضبة على مسلسل أمل عرفة لهذا السبب.. والفنانة ترد

ردت الفنانة السورية أمل عرفة على الانتقادات الواسعة التي تلقتها أحدث حلقات مسلسلها "كونتاك" الجاري عرضه حاليًا، وأثارت غضبًا واسعًا على السوشيال ميديا بعد تناولها ضحايا الأسلحة الكيماوية في سوريا على أنها مفبركة.

واعتذرت الممثلة السورية، لجمهورها، قائلة عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "أعتذر لأي سوري فتحنا له جرحا أو ألماً بحلقة البارحة من مسلسل كونتاك. وصلتني رسائلكم وقرأتها ولن أنشرها ليس لما تحتويه من شتائم. بل لأنها من الواضح كم تحمل أوجاعاً وآلاماً لم أخلق للحظة كي أستهين بها".

وأضافت أمل عرفة: "سبق وقلت ان كان دمي سيوقف النزيف على ارض بلادي ف أهلا بالموت. والآن وبعد سنوات أعيد ما قلت ومن دمشق وليس من خارجها. أكرر اعتذاري وأعيد قدم أصغر طفل سوري بسياسات الكون. ومن دمشق وليس خارجها".

وشددت الفنانة السورية على أنها كانت سترفض عرض الحلقة في حال علمها بأنها ستخرج بهذا الشكل، إذ قالت: "لو أننا كممثلين عرفنا كيف سيتم مونتاج هذه اللوحة وربط الأحداث ببعضها سيكون على هذا الشكل لكنا طالبنا بعدم عرضها من الأساس. أعتقد أنه كان من حق الألم السوري أن تحذف هذه اللوحة جملةً وتفصيلاً حفاظاً على مشاعر السوري أينما كان وكيفما كانت مواقفه".

وأوضحت أنها عندما صورت هذه اللوحة من المسلسل كان المقصود بها البعض ممن تلاعبو بتزييف حقائق وليس الاستهزاء لثانية من الموت أو من الفواجع التي ألمت بالكثير، مضيفة: "أنا فقدت شهداء من عائلتي واعرف ما تعني هذه الكلمة".

ورأت الفنانة السورية أنها كان عليها التروي أكثر قبل القيام بتصوير تلك الحلقة (رغم أنها ظرف توضع به الشخصيات)، مختتمة حديثها بتكرار اعتذارها بعد التوضيح.

المسلسل عبارة عن لوحات منفصلة تتحدث عن أوضاع السوريين في البلاد، وفي الحلقة المذكورة التي عرضت الثلاثاء بعنوان "حالات خاصة"، تم تصوير الهجمات الكيماوية ضد المدنيين على أنها مسرحيات مفبركة.

ويشارك في بطولة مسلسل "كونتاك" بجانب أمل عرفة، كل من محمد حداقي وشادي الصفدي وغادة بشور وحسام تحسين بك وآخرون.

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