ردّ فعل غريب من فرح زينب عبد الله على شائعات ارتباطها بـ أوموت أفيرغين

أثيرت شائعات خلال وقت سابق حول وجود علاقة رومانسية ما بين النجمة التركية الشهيرة "فرح زينب عبدالله" و رجل الأعمال التركي الشهير "أوموت أفيرغين".

علاقة رومانسية بين فرح زينب عبد الله وأوموت أفيرغين

كانت إحدى كاميرات الباباراتزي قد رصدت كل من فرح زينب عبد الله واوموت أفيرغين خلال إحدى السهرات التي جمعتهما، حيث كان هناك الكثير من التقارب بينهما، مما أثار الشكوك حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وأثارت هذه الأخبار الكثير من الشائعات حول علاقة عاطفية بين الثنائي، وانتشرت هذه الشائعات بشكل كبير وتفاعل معها الجمهور ما بين المصدق والمكذب.

ردّ فعل غريبة من فرح زينب عبد الله

يبدو واضحاً بأن الأمور لم تجري بشكل جيّد حيث لاحظ الجمهور بأن النجمة التركية "فرح زينب عبد الله" و رجل الأعمال "اوموت أفرغين" قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وتساءيل الجمهور ما اذا كان هذا الشيء يدّل على نفيهما للعلاقة بهذه الطريقة، ام أن الأمور لم تسر بشكل جيد بينهما واختلفا منذ البداية.

أوموت أفرغين وعلاقته بالفنانة توبا بويوكستون

كانت النجمة التركية الشهيرة "توبا بويوكستون" على علاقة رومانسية برجل الأعمال التركي اوموت أفرغين وذلك بعد انفصالها عن زوجها أونور صايلاك.

واستمرت علاقتهما أشهر بالرغم من فرق العمر بينهما حيث أن توبا تكبر أوموت بما يقارب الـ 10 سنوات، الا ان علاقتكما انتهت في فترة الحجر الصحي التي فرضت خلال انتشار فيروس كورونا.