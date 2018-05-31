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رد نداء شرارة على تصريحات شيرين الاخيرة: "اللي نجحني بعد ربنا صوتي وحجابي"

رد نداء شرارة على تصريحات شيرين الاخيرة: "اللي نجحني بعد ربنا صوتي وحجابي"
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