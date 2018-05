بالبدايه خليني اشكرك على دعمك وعلى ثقتك وعلى كل مره حكيتي للناس صوتولها بس خليني اقلك شي انتي اللي ربحتي مش انا انا دينار واحد ما ربحت من ذَا فويس انا طيب خاطر منك بعد البرنامج ما صار انا ربحت شتايم وحكي طالع نازل وناس بتهاجمني انا هلا عّم بعمل لحالي اسم وجمهور بعد ما كسبت ثقة الناس وحبهم بصوتي بتواضعي بمبدإي بحبي لحالي مش عارفه شو اقول لما تبقى فنانه بهذا الحجم ومش شايفتيني بعينك وما بدك تعترفي انك عملتي معي موقف زي هاذ لانو مش فارق عندك واساسا هاد موقف انا سامحتك عليه بلاش تطلعي تحكي بالمقابلة انا دعمتها ودعمت اهلها وإصراري اللي نجحها وخليت أهل بلدها يدعموها ايش في ..؟ بنصحك تحكي جل من لا يسهو اللي نجحني بعد ربنا صوتي وحجابي كمان وانا ربنا وفقني عشان صافيه نضيفه وانا ما خليت مكان الا شكرتك فيه بعد البرنامج مع انك كنتي عارفه وضعي سيئ ما عملتيلي ولا شي ولا فكرتي تعملي زي ما وعدتي اه وعدتي وانا طبعا ما بسدق عشان الدنيا كانت هاديتني وكاسرتني وما عندي ثقه بحد خليني أقلكم عن دعم شيرين عبد الوهاب والله العظيم اني شفتك كم مره بحياتي بس قلتي للناس تصوتلي دعمك على عيني وعلى راسي وبالفعل اذا كان هدا جميل بقدرلك اياه لآخر يوم بعمري بس بتحكي خليت بلدها يدعموها وإصراري نجحها اللي نجحني صوتي بسسسسس بتحبي تعرفي قديش عانيت من بعد البرنامج بتحبي تعرفي شو صار معي بتحبي تعرفي دعمك انا بلحظة تمنيت لو أني ما شاركت بالبرنامج عن اي دعم بتحكي انا لولا اجتهادي كنت ما عرفت اثبت حالي كسرتي خاطري لأول مره بحكيها عادي زيك زي كتير والله على ما اقول شهيد قلتيلي هطلعك معايا ببعلبك تغني وديحاجه كويسه ليكي حجزت تيكت وأوتيل على حسابي وكنت معيش اعيش أيامها بس قلت يلا لازم اروح عتبت عليكي عشان نسيتني مش عشان ما طلعت جنبك ما بدّي اخد جمهورك ولا شي قلتلك بالمسج انا مش طمعانه غير بشوفتك قالتلي بالحرف الواحد انا أريفت دلوئتي انك زعلتي اصل ساعات الواحد بينسى بناته هلا جايه بتقولي هيه افتكرت انها هتطلع معايا هوه انا يعني بدّي اجي ازعل أني ما طلعت معك اقسم بالله انا ما كنت هاكله هم غير انو من وين بدّي ألاقي حدا يوصلني ع بعلبك وقتها لان ما حدا كان داري عني بدّي اعتب ع وبعدين قطعتي تواصلك معي ما حكيت عليكي بالعاطل ما قلت شي قلت عتبت عليها وحكيت الموقف بكل حب وقلت نسيت عادي انتي شيرين احنا مين علشان يطلعلنا معاكي انا الشي الوحيد اللي ربحتو من البرنامج هوه ثقتي بنفسي ما ربحت لقب خلي الألقاب ل صحابها..! #المطربة_الأردنية_نداء_شرارة

