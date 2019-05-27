رسالة أحمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل بمناسبة عيد زواجهما

حرص الفنان المصري أحمد الفيشاوي، على الاحتفال بعيد زواجه الأول من ندى الكامل بطريقته الخاصة.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، صورة رومانسية له مع ندى التي وضعت رأسها على صدره وعلق عليها قائلًا: "ذكرى سنوية سعيدة إلى حبي، أنتِ أفضل صديقة وشريكة في الجريمة، أنا أعشقك".

وحظى منشور الفيشاوي بتفاعل واسع بين المتابعين، منهم من دعا له بالسعادة وبعضهم هاجمهوه، وقالوا إنه تزوجها كي يستعرض بها، وفريق آخر تساءل عن سبب إشاعات الطلاق؟.

وأعلن الفنان المصري العام الماضي، زواجه من ندى الكامل، وهي الزيجة السادسة له، ومن وقتها ويحرص الثنائي على الظهور في العديد من المهرجانات والحفلات بصورة ملفتة ومثيرة للجدل.

وانتشرت مؤخراً أنباء على السوشيال ميديا تشير إلى انفصالهما بعد عام من الارتباط، استنادًا إلى عدم وجود زوجته في قائمة متابعيه على "إنستغرام"، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل يتكهنون بأن الفيشاوي قام بحذفها تمهيدًا لإعلان الانفصال، إلا أنهما نفيا هذه الشائعة سريعا بظهورهما معا مرة أخرى.

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