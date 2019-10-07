رسالة مؤثرة من أحمد السعدني إلى ابنه في عيد ميلاده الأول بعد وفاة والدته (صورة)

احتفل الفنان المصري أحمد السعدني عبر حسابه على إنستغرام بيوم ميلاد ابنه عبدالله، وشارك صورة له برفقته ترك عليها تعليقًا مؤثرًا أثار تفاعلًا لافتًا بين المتابعين، خاصة وأن رسالته جاءت على شكل وعد متمثل بأنه سيبقى يحبه إلى الأبد ويدعمه حتى يراه بين الأشخاص الناجحين في الحياة.

ويأتي هذا الاحتفال من جهة أحمد السعدني بطفله عبدالله بعد وفاة طليقته ووالده أبنائه في شهر آب الماضي إثر تعرضها لنوبة قلبية، وهو ما جعل الجمهور يتعاطف مع هذه العائلة التي فجعت بموت الأم، وجاء في رسالة السعدني المؤثرة لابنه قائلًا: " عيد ميلاد سعيد يا صديقي وابني، أحبك أكثر من أي شيء ممكن أن تتخيله، وسأفعل ما بوسعي لأراك أسعد وأنجح شخص".

على الصعيد الفني، شارك الفنان أحمد السعدني في موسم رمضان الماضي لعام 2019 في مسلسل "زي الشمس" إلى جانب دينا الشربيني وكوكبة من النجوم في مصر، ومن المقرر أن يشارك في الجزء الثاني من ذات العمل الذي سيتم عرضه في رمضان القادم 2020.

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