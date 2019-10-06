نانسي عجرم تأسر قلوب متابعيها بأول فيديو لها برفقة ابنتها ليا..شاهدوا جمالها

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أول فيديو لها برفقة طفلتها الثالثة ليا، واستطاعت الطفلة ذات الملامح الملائكية أن تجذب أنظار الجمهور لها لتصل عدد المشاهدات على الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وظهرت نانسي في المقطع الذي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل وهي برفقة ابنتها ليا أثناء مداعبتها لها على أنغام أغنية "ليا" والتي قامت بغنائها خصيصًا لطفلتها مع قدومها في شهر فبراير الماضي كما فعلت مع ابنتيها "إيلا" و "ميلا"، وتركت نانسي تعليقًا قالت فيه: "قلبي".

على الصعيد الفني، تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفلها الغنائي القادم في مصر الـ11 من أكتوبر، بالإضافة إلى مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" والذي من المقرر أن ينطلق عرضه قريبًا على قنوات إم بي سي.

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