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رسمياً.. التحضير لجزء ثانٍ من House of the dragon بعد نجاح الموسم الأول

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 05:22
مسلسل House of Dragon
House of the dragon

حظي الموسم الاول من المسلسل الشهير House of the dragon  نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه على منصة HBO العالمية، حيث حصد نسب مشاهدات قياسية.

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الاعلان عن جزء ثانٍ عن House of the dragon

أعلنت منصة HBO بشكل رسمي أنها بدأت بالتحضير لجزء ثانٍ من المسلسل المشتق من مسلسل Game of Thrones "لعبة العروش" بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول حيث حصد ما يقارب 10 ملايين مشاهدة.

وجاءت نسبة عدد المشاهدات مكافئة تماماً للموسم الأول من مسلسل Game of Thrones وهو رقم قياسي على شبكة HBO.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل House of the dragon

وقالت بعض المصادر إن الكشف عن موسم ثانٍ للمسلسل الشهير هو مهم لمستقبل العمل بشكل كامل حيث أن نجاح هذا العمل يمكن أن يبّشر بمشروع آخر على الأقل من الفانتازيا الشهيرة.

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ولم تذكر منصة HBO أي تفاصيل حول الجزء الثاني من المسلسل بالاضافة الى أنها لم تذكر عدد الحلقات التي ستعرض، ولكن متوقّع أن يكون عدد حلقاتها 10 حلقات.

ولم يتم الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني، حيث ان تصوير الموسم الاول استغرق ما يقارب الـ 10 أشهر، ولم ينتهي عرضه بعد، فيما تشير بعض المصادر أن يتم عرض الجزء الثاني في 2024.

نبذة عن مسلسل House of the dragon

وتدور أحداث المسلسل المشتق قبل ما يقارب الـ مائتي عام من أحداث مسلسل صراع العروش، بالاضافة الى حرب آل تارجارين الاهلية والمعروفة باسم "رقصة التنانين".

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