مسلسل Emily In Paris يتسبب بتغيير خرائط غوغل.. إليك التفاصيل

كشفت بطلة المسلسل الشهير Emily In Paris النجمة الهوليوودية "ليلي كولينز" عن خبر سعيد يتعلّق بالمسلسل وذلك قبل عرض الموسم الثالث منه والذي يترقبه الجمهور بحماس شديد.

غوغل تغيّر خرائطها من اجل Emily In Paris

كشفت النجمة العالمية "ليلي كولينز" عن إجراء جديد من قبل شركة غوغل كانت قد اتخذته بسبب التأثير الكبير للمسلسل على الجمهور من جميع أنحاء العالم، ونجاحه بشكل لافت.

ونشرت ليلي كولينز صورة لها من أحد مشاهد مسلسلها الشهير والذي تظهر فيه وهي داخل شقتها في باريس عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما نشرت ليلي صورة من خرائط غوغل والتي تبيّن بأن محرك البحث الشهير قام بالموافقة على تسمية التي ظهرت فيها الأحداث باسم "شقة إميلي كوبر" وهي الشخصية الرئيسية في المسلسل.

وعبّرت ليلي عن سعادتها الكبيرة بهذا النجاح الكبير، والإنجاز المهم حيث أنها احتفلت بهذا الاجراء الجديد من غوغل مع جمهورها الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شقة إميلي تتحوّل الى مزار سياحي

وتعيش شخصية اميلي في المسلسل داخل Place de l’Estrapade وهو مبنى سكني ساحر يقع الدائرة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس، كما أنه هو المبنى الذي شهد أحداث درامية بين اميلي وجابرييل حيث بدأت قصة تعارفهما من خلال مواقف كوميدية.

وتعلّق الجمهور بيوميات اميلي في باريس والأماكن التي كانت تزورها وأبرزهاا المنطقة السكنية التي تعيش.