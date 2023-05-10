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نسليهان أتاغول بإطلالة مختلفة على غلاف فوغ.. والجمهور يشبهها بـ "جيني"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 10 أيّار / مايو 2023 - 08:22
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول

ظهرت النجمة التركية الشهيرة "نسليهان أتاغول" على غلاف مجلة "فوغ" التركية بإطلالة مختلفة، أثارت بها اعجاب الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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نسليهان أتاغول بإطلالة أنيقة ومختلفة على غلاف فوغ

ظهرت النجمة التركية "نسليهان أتاغول" بإطلالتين الاولى كانت عبارة عن زي آسيوي، حيث ارتدت ثوب باللون البنفسجي الفاتح والذي تميّز بأكمام ضخمة وطويلة.

أما الإطلالة الثانية فقد ارتدت فيها الفنانة التركية كروب توب من الساتان الوردي مع تنورة قصيرة ومثيرة مطابقة للتوب، كما وضعت مكياج ملفت على وجهها.

نسليهان أتاغول

نسليهان أتاغول

نسليهان أتاغول تتعرّض للخيانة من زوجها قادير دوغلو

وكان اسم نسليهان أتاغول قد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت سابق من هذا الشهر وذلك بعد أن تداول المتابعون صور وفيديوهات  لزوجها قادير دوغلو رفقة إحدى الفتيات خلال تواجده في نادي ليلي.

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وظهر قادير بوضع حميمي مع الفتاة وانهالت التعليقاات حول خيانته لزوجته بالرغم منحرصهما إظهار علاقتهما، وتعرّض لانتقادات عديدة إلا أن الثنائي التركي حرصا على نفي هذه الشائعات  وأكّدا بأن علاقتهما تسير على ما يرام.

كما انتشرت بعض المعلومات حول زواج قادير للمرة الثانية بموافقة زوجه وهو ما نفاة مؤكدًا انه تزوج مرة واحدة فقط من نسليهان.

وجاءت اخبار الخيانة بعد فشل مسلسل الثنائي على مشارف الليل مما جعل البعض يشكك أن كل ما حدث مجرد بلبلة لاثارة الجدل حولهما والتغطية على فشل العمل.

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