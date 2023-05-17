رشا شربتجي تودِّع والدها هشام شربتجي بكلمات مؤثرة.. وتعده بإكمال مسيرته

نعت المخرجة السورية رشا شربتجي والدها الراحل هشام شربتجي بكلمات مؤثرة، تصف فيها مقدار حبها له، وافتخارها به، وما تعلمته منه من أمانة وصدق وإبداع.

رشا شربتجي تودع والدها بكلمات مؤثرة

كتبت شربتجي عبر حسابها في "إنستغرام"، واصفةً والدها المخرج الراحل بـ"معلمها الأول": "رحل عني اليوم من كان معلمي الأول، رحل جسداً فقط لكن روحه ستبقى عالقةً معي بكل تفاصيلي، في كل لحظةٍ علمني فيها كيف أقف خلف الكاميرا وأدير حركتها، في كل لحظةٍ ناديتُها فيه "بابا" ووجدته بجانبي، في كل كلمةٍ قالها لي يوماً وتقبلتُها أو حتى رفضتُها، في كلِّ عناقٍ وحبٍّ وفخرٍ".

وأكَّدت أنها مدينة له بكل لحظة نجاح عاشتها بفضله، كما أنها تفخر بالسمعة الطيبة التي ورثتها منه وحملتها مسؤولية كبيرة على عاتقها، مضيفةً: "مدينة بكل لحظة صدق وأمان وأمانة ونصيحة في كل عمل كنتُ أقدمه للناس ليكون بأبهى صورة".

وأوضحت شربتجي أن والدها كان الملجأ والعز والسند، واعدةً أن تكمل مسيرته وأن تحرص على تنفيذ جميع تعليماته التي رسَّخها بها، ووعدته أن تكون أمينة في عملها، وأن تتطور وتصبح أفضل، إلَّا أنها ترى صعوبة وصولها له فهي تراه "شخصًا لا يتكرر".

واختتمت منشورها: "شيخ كار المخرجين وبكل فخر والدي #هشام_شربتجي في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة والمغفرة ولا تنسوا كل ما قدمه لنا، فنحن مدينون له بذاكرة نقية".

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور شربتجي، معربين عن حزنهم وأسفهم لفقدان قامة فنية ضخمة، فكتبت الفنانة ديمة الجندي مواسية: "ياعمري انتي بعرف قديه هاللحظه قاسيه بعرف تماماً انتي شو حاسه سبقتك لهاد اليوم وهاد الأحساس بعرف انك قويه وايمانك برب العالمين قوي وبعرف شويعني الاستاذ وشيخ الكار والأب بالنسبه الك ربي يصبرك مافي ولا كلمه ممكن تواسيكي حبيبنا كلنا الله يرحم روحه ويارب يكون بمكان احسن عند ارحم الراحمين الف رحمه ونور تنزل على روحه يارب".

وعلَّقت الفنانة ميسون أبو أسعد: "رحمه الله وذكراه بإذن الله حفرت بأعماله وإرثه الفني في ذاكرتنا ..والبركة فيكي يا حبيبة وبيزن ..الله يرحمه الرحمن الرحيم ويجعل مثواه الجنة …وطاقة الدعاء لروحه محسوسة بكل مكان".