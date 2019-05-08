شاهدوا بالفيديو: آخر مشاهد الفنان الراحل وائل نور في مسلسل "شقة فيصل"

دخل مسلسل "شقة فيصل" المنافسة مع باقي الأعمال الدرامية للموسم الرمضاني 2019، والمميز في هذا العمل هو مشاركة الفنان الراحل وائل نور فيه قبل وفاته، وتواجده في مشاهد عدة.

وقبل أن يتم عرض العمل على شاشات التلفاز، انتشرت بعض الأخبار في السابق أن المقاطع الخاصة بالفنان الراحل وائل نور لن تعرض وسيتم حذفها، إلّا أن مؤلف المسلسل نفى كل ما تم تداوله حول هذا الأمر، وأكد أن المسلسل سيعرض كاملًا دون أي حذف.

وكان الفنان وائل نور قد شارك في مسلسل "شقة فيصل" قبل رحيله منذ 3 سنوات داخل شقته في الإسكندرية إثر تعرضه لأزمة قلبية، والمسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر ونسرين أمين وصلاح عبدالله والعديد من الأسماء الأخرى، وكان من المفترض أن يتم عرض العمل في عام 2016 وتم تأجيله حتى هذا الموسم.

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