ألفاظ ومشاهد محمد رمضان في غرفة النوم عرض مستمر.. هل يتعمد إثارة الجدل بالشهر الكريم؟

اعتاد الفنان المصري محمد رمضان، على الظهور بجسد عار، في كثير من أعماله الفنية، وغالبا ما يكون ذلك في مشهد من داخل غرفة النوم، مع البطلة التي تجسد دور زوجته، وهو ما قام به رمضان في بداية حلقات مسلسله الرمضاني الجديد "زلزال"، من جذب الأنظار نحوه، وضمان نسب مشاهدات عالية.

وأثار رمضان جدلًا واسعًا، عقب عرض حلقة مسلسل "زلزال"، أمس، والتي احتوت على مشهد عار لـ"رمضان"، من الجزء الأعلى لجسده، وبجواره الفنانة نسرين أمين، زوجته بالمسلسل، بقميص نوم، على سرير غرفة نومهم، ما اعتبره كثيرون "خادش للحياء".

ويُعد هذا المشهد متكررًا، إذ أن "رمضان" كان قد ظهر العام الماضي، مع النجمة وفاء عامر، في الحلقات الأولى أيضاً من مسلسل "نسر الصعيد"، بمشهد عار، ومشابه إلى حد كبير لمشهد مسلسل "زلزال"، وحمل بعض الإيحاءات الجنسية داخل غرفة نومهما.

ولا يقتصر الأمر على هذين المسلسلين فقط، إنما هناك تاريخًا طويلًا من المشاهد العارية للفنان محمد رمضان، بدأها في أفلامه أولا مثل "عبده موته"، و"الألماني"، و"شد أجزاء"، مرورًا بمسلسلاته وأعماله الدرامية في "ابن حلال"، و"الأسطورة".

جدير بالذكر أن مسلسل محمد رمضان الذي يعرض حاليًا، يدور حول الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، وفيه يتعرض منزل البطل "رمضان" للانهيار قبل تسجيل ملكيته للعائلة، ما يؤدي إلى وقوع مشكلات حول ملكية الأرض.

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