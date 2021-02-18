رضوى الشربيني ضحية فيروس كورونا.. ووالدتها بوضع صحي صعب!

ضجت الصفحات والمواقع الفنية بخبر إصابة الإعلامية المصرية "رضوى الشربيني" بفيروس كورونا المستجد.

خبر إصابة رضوى لم يكن صعباً عليها بقدر إصابة والدتها وشقيقها، إذ أن والدة رضوى تمر بوضع صحي صعب وتتواجد في المستشفى من أجل تلقي مساعدة في التنفس بسبب انخفاض الأكسجين لديها.

وعزلت الإعلامية المصرية بدورها نفسها برفقة عائلتها وليس هناك معلومات أكيدة حول حقيقة إصابة ابنتيها بالفيروس.

وابتعدت الشربيني عن السوشال ميديا ولم تشارك أي تغريدة لها منذ تأكيد خبر إصابتها وهو ما أقلق الجمهور على صحتها على الرغم من تداول أخبار أنها بصحة جيدة .

أما عن آخر تغريداتها عبر حسابها الرسمي في تويتر فكانت حول عيد العشاق الذي صادف الرابع عشر من شهر فبراير، إذ أن رضوى شاركت تغريدة جاء فيها "الى كل السناجل حول العالم...عيد استقلال سعيد"...ولاقت التغريدة انتشار واسع عبر تويتر وحققت أكثر من 48 ألف إعجاب.

الى كل السناجل حول العالم...عيد استقلال سعيد — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) February 13, 2021

يذكر أن رضوى كانت قد كسبت شهرتها من خلال برنامجها الحالي "هي وبس" والذي يدعم المرأة بشكل كبير، إذ أنه بكل حلقة يتم بثها يتصدر البرنامج حديث الميديا ضمن أرقام مشاهدات عالية. ا

وتعتبر بعض لفتيات رضوى نموذج للمرأة المتحررة القوية، إلا أنه في المقابل انتقدها آخرون ووصفوها بعدوة الرجال.

أما حول حياتها العاطفية، فقد كانت رضوى متزوجة من والد ابنتيها "تيا وتمارا" وأكدت أنها لا تفكر بخوض أي تجربة عاطفية مجدداً وتريد التركيز على حياة ابنتيها اللتين خطفتا الأنظار بجمالهما من خلال الصور التي تشاركها والدتهما عبر حسابها في إنستغرام.

وكانت قد تحدثت الإعلامية المصرية سابقاً أنها قد تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير في وزنها واضطرارها لترك العمل كمذيعة، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير بعد أن أخذت القرار بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي وتمكنت من خسارة أكثر من 30 كيلو جرام.

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