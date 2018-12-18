رضوى الشربيني تكشف سر مُثير عن حياتها: اغنية لشيرين عبدالوهاب وراء تغيير حياتي!

رضوى الشربيني

حلت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل رضوى الشربيني ضيفة على برنامج كلام نواعم والذي يُعرض على قناة ام بي سي، وتحدثت الشربيني خلال الحلقة عن العديد من امور حياتها الخاصة وطبيعة شخصيتها.

وعن تجربتها مع الطلاق وبداية مشوارها مع الشهرة، كشفت الشربيني أن أغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب "هتعمل إيه المرايا" كانت وراء تغييرها حياتها بالكامل.

وأضافت أنها كانت في الحمام من أجل أن تاخذ شاور، وهي معتادة على تشغيل الأغاني خلال الاستحمام، واستطردت وفي لحظة وعند بدء الأغنية، نظرت الشربيني لنفسها بالمراية وبدأت با وشعرت وكأن الأغنية مُهداة لها.

وبدات لحظتها بالتفكير بحياتها وكل ما حدث معها لتقرر الانفصال عن زوجها، وقالت الشربيني أنها بعدما اكملت حمامها والذي وصفته بالأطول في حياتها إذ وصل إلى ما يقارب الساعتين، خرجت وصلت استخارة ثم طلبت الطلاق من زوجها.

وعن تجربتها مع الإنفصال أكدت الإعلامية المصرية انها عانت كثيرًا بعض الطلاق وانها اضطرت لبيع أثاث المنزل من أجل أن تصرف على ابنتيها، وأضافت بانها طرقت جميع الأبواب وتعبت كثيرًا في حياتها حتى وجدت عملت في الإعلام ووصلت إلى ما هي عليه الآن.

يُشار إلى أن الشربيني حصدت شهرتها بسبب مُهاجمتها المستمرة للرجال وتحريضها السيدات على ازواجهن.

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