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رغم إصابة يدها..منى زكي تتألق بتوقيع زهير مراد في مهرجان "كان" السينمائي

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 07:26
منى زكي
منى زكي

لا يختلف إثنان عن مدى جمال الفنانة المصرية منى زكي وأناقتها، إذ لفتت الأنظار خلال تواجدها في مهرجان "كان" السينمائي الدولي الذي أقيم في قصر المهرجان بمدينة كان الفرنسية.

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منى في مهرجان "كان" السينمائي

واختارت زكي فستان "سترابلس" من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، صمم الجزء العلوي منه على شكل طيات أنيقة عانقت جسدها بطريقة أنثوية ناعمة، في حين جاءت التنورة منفوشة بالكسرات العريضة منحت مظهرها لمسة دراماتيكية كلاسيكية.

وأكملت الفنانة إطلالتها بمجوهرات ألماسية من العلامة التجارية العالمية "بولغاري"، تألَّفت من قلادة مرصعة بالألماس وإسوارة على شكل أفعى ملتفة.

منى زكي

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وأشرفت على مكياج زكي خبيرة التجميل دلفين ايرهارت، التي اعتمدت مكياجًا يتناسب مع لون فستانها، بينما اختار خبير الشعر أنطوان وكيه للفنانة تسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفها.

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن زكي ما تزال ترتدي جبيرة يدها، بعد تعرضها لإصابة في يدها.

منى زكي
 

كلمات دالة:منى زكيمهرجان كان السينمائي

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