رغم هجومه عليها: نادين نجيم تتجنب الخلاف مع زياد برجي بهذا الرد

انتقد الفنان اللبناني زياد برجي مواطنته الفنانة نادين نسيب نجيم بسبب تصريحاتها حول خلافه مع الفنانة إليسا على أغنية (وبطير / أنا وبس)

وكانت نجيم قد علقت على سؤال (انتوا مع فريق إليسا ولا زياد برجي، بصوت مين حبتوها أكتر؟) قائلة (س ما فيك تسأل هيك لأنوا في بيع وشراء يعني في حقوق وملكية يعني كإنوا بعتك بيتي وجيت سكنت معك.. ما في طرف بالموضوع في منطق وحقوق وواجبات أنا هيك بشوفها، صراحة يمكن يكون في حلقة مفقودة نحنا ما بنعرفها).

وقال برجي خلال استضافته في برنامج المجهول: (ألطم، انتف شعراتي، الله يسامحها، نادين ممثلة لبنانية بحترمها جداً ولا مرة حكيت عنها إلا بكل خير والتقيت فيها مرة ببيت المنتج صادق الصباح كان لقاء جميل جداً).

وأضاف: (صرت عامل تقريبا 10 مسلسلات و6 – 7 أفلام، بـ10 سنوات، وكل ما يسألوني عبر الإعلام عني كممثل كنت دايماً قول أنا بعتبر حالي ضيف على المهنة العريقة وبتمنى أكون ضيف خفيف ولم أعتبر حالي ممثل قصي خولي او نادين الراسي).

وتابع (هيدا موضوع بدوا تفرّغ، أنا شخص عندي شوية إحساس بالكلمة وباللحن وعندي نغم وقد يكون عندي موهبة التمثيل بس اللي بعرفوا عن التمثيل ما بخوّلني أعطي رأيي بأي ممثل أو مخرج وما سمحت لنفسي إني قول إلا إنك فنانة لبنانية بتبيضي الوجه).

وأردف زياد برجي "أول شي طالعة تحكي بالأغاني، كم غنية عملتي؟ أنا قلتلك كم مسلسل وفيلم عملت، وما سمحت لحالي أطلع اتفلسف وأنظّر وأحكي عن شي ليس من اختصاصي، شو بعرّفها بعالم الأغاني؟ هي مطّلعة ولكن مش متخصصة، قد تكون شقة مدام نادين شقة، في حدا ببيع البيت مع احتفاظي بالمطبخ؟ البيع هو التخلي عن الشيء بالمطلق مقابل شيء).

من جانبها ردت نجيم على كلام برجي بتعليق قالت فيه (بس حدا يفهمني شو صاير؟ لانه ما عندي علم بشي وغنية؟ ايا غنية ليش انا بغني)، قبل أن يوضح لها المتابعون أنه قصد أحد التعليقات السابقة لها، فكتبت: (هيدا التعليق شو في شي غلط؟ بتأسف انه انفهم بغير نية مع انه رأي حيادي وفي محبة للطرفين والله يصلحها بيناتن بالنهاية. ورغم يلي قاله صراحة بعدني بحبه وبحب اغانيه وصوته الحلو وهو حر يفهمها متل ما بده)