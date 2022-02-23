رغم وفاة زهير رمضان.. أبو جودت يعود في جزء جديد من "باب الحارة"

توفي الفنان السوري زهير رمضان قبل عدة أشهر، إلَّا أن شخصيته "أبو جودت" ستعيش وتخلَّد في جزء جديد من مسلسل "باب الحارة".

أعلن المدير العام لشركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني عن استمرار تصوير مسلسل "باب الحارة" دون الكشف عن موعد عرضه، وأكَّد أن العمل ليس مقدمًا للجمهور السوري الذي يفضل الأعمال الاجتماعية بل هو موجَّه للجمهور الخليجي والمصري.

ولفت أن الانتقادات التي يتعرض لها المسلسل مجرد "حكي في الهواء"، وأكَّد أن شخصية "أبو جودت" ستستمر دون زهير رمضان؛ إذ سيتم اختيار ممثل بديل للعمل.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تصوير جزء جديد لـ"باب حارة"

وأثارت تصريحات قبنض سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلَّق أحد المتابعين: "اتفه مسلسل مش عارفه عشو بتعبو حالهم وبدفعو فلوس لا مغزى ولا قصه".

وعلَّق آخر: "لك اغلب الممثلين يلي مثلو ماتو ولمسلسل لسا مكمل"، وأضاف آخر: "اهم شي ابو جودت مستمر حمدلله ... بغض النظر انو هالمسلسل التافه اساسا مستمر".

وعلَّق آخر: "ترى حتا الخليج ومصر طفشو من المسلسل .ترى صار في شي اسمو تويتر وهاشتاكات وترند وصرت تعرف اراء الناس بس شكلو من المنتج لسعو عالق بسنة ال 2009".