وفاة مخرج باب الحارة بسام الملا إثر وعكة صحية مفاجئة

أعلنت نقابة الفنانيين في سوريا عن وفاة المخرج السوري بسام الملا عن 66 عامًا اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ودون الإعلان عن اي تفاصيل

نقابة الفنانيين السوريين تنعى المخرج الراحل

من جانبها نشرت النقابة عبر صفحتها الخاصة في فيسبوك منشور اعلنت من خلاله الخبر الصادم وجاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء

وتفاعل عدد كبير من وراد الفن في سوريا مع الخبر الصادم من بينهم الفنان فراس ابراهيم والفنان نوار بلبل والفنان السوري قصي خولي واخرون

وعبر عدد كبير من الجمهور عن صدمتهم بسبب هذا الخبر متسائلين عن اسباب الوفاة وتفاصيل الجنازة والعزاء واشتهر المخرج السوري بسام الملا بتقديم العديد من الأعمال لعل ابرزها مسلسل البيئة الشامي الشهير باب الحارة

ينتمي بسام الملا لعائلة فنية فوالده ادهم الملا وأشقائه هم مؤمن وبشار والفنان مؤيد الملا كما ان ابنته دخلت عالم التمثيل وهي الفنانة الشابة شمس الملا

ومن أبرز اعمال المخرج الراحل مسلسل الخشخاش، كما اخرج الراحل العديد من اعمال البيئة الشامية الناجحة مثل الخاولي من بطولة بسام كوسا، وايام شامية من بطولة نخبة من النجوم، ومسلسل ليالي الصالحية من بطولة عباس نوري وبسام كوسا وآخرون بالاضافة إلى واحد من ابرز الأعمال الشهيرة وهو باب الحارة الذي ضم ايضًا نخبة من نجون سوريا