رقص محمد سامي وزوجته المثير يعرضه للهجوم .. "ناقص تخلفو بث مباشر"

احتفل المخرج المصري محمد سامي بخطوبة شقيقته ريم سامي في أجواء حماسية صاخبة بحضور نجوم ومشاهير من الوسط الفني.

وأثار محمد سامي الجدل وغضب متابعيه بنشر فيديو حميمي يجمعه بزوجته الفنانة المصرية مي عمر عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث يظهر الثنائي يرقصان بطريقة جريئة على أنغام الموسيقى، إذ وقفت مي أمام زوجها وهي تتمايل بخفة، في حين التفت يدي سامي حول خصرها وراح يقبلها على خدها.

وكتبت إحدى المتابعات منتقدة: " معقول ما عندك غيرة عليها صار تبوس مراتك وترقص معها وتشارك الجمهور ما ناقص غير تخلفوووو بث مباشر اننو انهبلنووو".

وعلَّقت أخرى بنبرة تهجم: "ع اساس مش شايفها باالبيت هاي اسمها مظاهر كذابه ودياثه مش اكتر".

وكتبت إحداهن: " حفله خطوبتك اختك من شفتها واحس الدنيا ضاقت بعيني على قد ماكان اكو وساخه وقله ادب ناس حاضنه ناس وناس تشرب وناس سكرانه ولازقه بعظها قرف".

وتألقت مي عمر مُرتديةً فستان قصير برتقالي مُثير جاء مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، وأسدلت شعرها البني على جانبي كتفها، بينما اعتمدت مكياج بسيط وطبيعي. من جهة أخرى، ارتدى سامي تيشيرت أبيض مطبوع عليه رسومات على شكل ورود استوائية.

ريم سامي وإطلالة خطوبتها

وفي وقت سابق، تعرَّضت شقيقة محمد سامي للانتقاد بسبب إطلالتها الجريئة في حفل خطوبتها، حيث اختارت فستانًا أبيض ذي فتحة صدر عريضة منخفضة كثيرا، حتى أن البعض تساءل عن كيفية تثبيتها من السقوط.

وانهالت التعليقات التي استهجنت مظهرها، فعلَّق أحدهم "قلة حيا بمسمى الحرية الشخصية"، وأضافآخر "ما تنزعي الفستان أحسن"..وجاء في تعليق أخر "كان نزعتو احسن اطلالة شو صار الغرب اكثر احتشام بملابسهم من العرب".

بالحديث عن خطيب نور سامي فهو رجل الأعمال المصري طارق هيمن ولم تصرح الممثلة حول طبيعة العلاقة بينهما أو بالأحرى كيف بدأت وتكللت بالخطوبة.

من هي ريم سامي؟

بالحديث عن ريم سامي فقد لمع اسمها خلال الموسم الرمضاني 2021 بعد أن شاركت بمسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر ونخبة من الوجوه، أما عن قصة العمل فقد دارت حول قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري فبعد ان ارتكب عساف الغريب جريمة القتل وقطع الانسال وقضى فترة عقوبة طويلة بالسجن خرج ليجد ابن عمه غفران الغريب قد استعان باقربائه من الغجر ليمكن قوته وقد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه فيقرر الانتقام منه ومن كل من اتفق مع عدوه لتتوالى أحداث القتل والصراعات.