رقم صادم..هذه هي قيمة عقد محمد رمضان في مسلسله الرمضاني الجديد!

تداولت بعض التقارير خلال الأيام الماضية أخبارًا نقلتها مصادر فنية مطلعة عن قيمة عقد الفنان المصري محمد رمضان الذي سيحصل عليه مقابل دوره في مسلسله الذي سيخوض السباق الرمضاني لعام 2022.

وبحسب التفاصيل، فإن الفنان محمد رمضان وقع عقد بقيمة 20 مليون جنيه مصري، والمسلسل يحمل اسم "مشوار" وهو من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، ومن بطولة محمد رمضان وعدد من النجوم المصريين من بينهم الفنانة دينا الشربيني.

والجدير بالذكر أن رمضان بدأ بالفعل بتصوير مسلسله الرمضاني لعام 2022، وكان قد شارك إحدى اللقطات من كواليس التصوير مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وترك تعليقًا قال فيه: “بسم الله توكلنا على الله..مشورا مسلسل رمضان 2022، إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين..ثقة في الله نجاح".

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