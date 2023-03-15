رمضان 2023: الانتقام يغزو أحداث مسلسل "النون وما يعلمون"

ما تزال الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد " النون وما يعلمون " المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

وشاركت الفضالة متابعيها سلسلة من الفيديوهات الترويجية الحماسية عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، مُثيرة بذلك فضول المتابعين لمشاهدة حلقات العمل الذي يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

أحداث مسلسل النون وما يعلمون

تدور احداث العمل في إطار من التشويق والغموض مبينة على الانتقام، وكيف أن المرء يأخذ حقه بيده عندما تكون ثقته بالله ضعيفة، وإلى أين سيوصله ذلك. كما يطرح العديد من القضايا الجديدة والمتصلة مع بعضها ضمن السياق الدرامي، حيث كشف الفضالة إلى أن الحلقة الواحدة منه بمثابة مسلسل كامل.

وتجسد الفضالة في العمل دور "فجر"، بينما يلعب الفنان الكويتي شهاب جوهر شخصية "براك".

أبطال مسلسل النون وما يعلمون

يشارك في العمل العديد من النجوم من بينهم: إلهام الفضالة، وعبير احمد، وشهاب جوهر، وفاطمة الحوسني، ومحمد الصيرفي، ومحمد الحملي، وعبدالله الطليحي، ورانيا شهاب، وحسن المطوع، وـمل محمد، وهدى حمدان، وسارة العنزي، وشبنم خان، وهبة الناجم، وغيرهم.

عدد حلقات النون ما تعلون

يتألف العمل من 30 حلقة.

مكان عرض مسلسل النون وما تعلمون

من المقرر عرض العمل على قناة "سما دبي" ومنصة "أوان".