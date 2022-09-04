إلهام الفضالة تحلم بالمهدي المنتظر.. وهذا تفسير رؤياها

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن حلم غريب راودها خلال الأيام الماضية، مُدعيةً رؤيتها المهدي المنتظر.

إلهام الفضالة تحلم بالمهدي المنتظر

شاركت إلهام متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو، تتحدث فيه عن حلمها الغريب، مُشيرًا إلى أنها رأت نفسها تصلي خلف المهدي المنتظر، وقالت: "حلمت إني أصلي، ومين اللي بيصلي فينا، قدامي شخص على كرسي بيصلي، واللي واقف يامه المهدي المنتظر".

وتابعت واصفةً لباس المهدي، قائلة: "شفته من ضهره، لبسه الأخضر اللي خامته تقيلة جسمي بيقشعر، رؤية مو حلم، ومكتوب على كمه المهدي المنتظر، وأنا قاعدة أسجد وقاعدة أصرخ باسمه قمت من حلمي وجسمي ينفض، فرحانة اني شايفاه".

تفسير حلم إلهام الفضالة

وخرج أحد الأشخاص لتفسير حلم الفضالة، قائلًا: "في وجهة نظري التعبير اللي شفته فيه نوع من الصحة، لكن هذه رموز ما اتطرق لها.. فيه شيء يخصها وشيء ما يخصها العام ما راح نتطرق له، لكن إن صدقت رؤياها هذه الممثلة بيحصل لها موقف الله أعلم يكون سبب في توبتها وهدايتها، وهذا الموقف بسبب رجل أصغر منها في العمر".

إلهام الفضالة تعتمد إطلالة جديدة

وعلى صعيد آخر، فاجأت إلهام متابعيها بإطلالة جديدة، إذ قصت شعرها الطويل معتمدةً تسريحة "البوي"، بسبب تساقط شعرها بشكل كبير.

وعلَّقت الفضالة على صورتها: "ورجعت للزمن الجميل وقصيت بوي من جديد".