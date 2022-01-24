رهف القحطاني تتعرض للسخرية.. "تشتغل وأنا أختك وذ نكهة"!

تعرضت نجمة السناب شات، رهف القحطاني، للسخرية بعد تصريحاتها الأخيرة في فيديو شاركته مع متابعيها عبر حسابها على "سناب شات".

شاركت رهف القحطاني متابعيها عبر حسابها الخاص مقطع فيديو لها وهي جالسة برفقة صديقاتها يتسامرن ويتحادثن بمواضيع مختلفة، إلَّا أن الكلام الذي أثار سخرية متابعيها حينما أخبرتهم أنها طلبت من شقيقها الاستقالة من وظيفته بعدما أصبحت معروفة باسم "وذ نكهة"؛ حيث أشارت أنها المرة الأولى التي تكشف فيها هذه الواقعة.

ويمكننا سماع القحطاني تقول: "حتى أنا أخوي كان متوظف في وظيفة، فلت له اطلع من الوظيفة،طبعًا أول مرة أصرح".

وتابعت: "قلتله ليش تشتغل وأنا اختك، تشتغل معي وعلى مكتب، ما تشتغل مع الناس ما حد يهينك أو يجرحك بكلمة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات القحطاني، فكتبت إحداهن منتقدة: "اوقفتني كلمة (ماتشتغل عند احد ))يعني تفكيرك جاهلي مع الاسف انك مشهوره ومؤثره وهذا تفكيرك وش فيها اذا اشتغل واعتمد ع نفسه ..يعني كل شبابنا وأبواننا اللي يشتغلون فيهم شي؟".

وأضاف آخر: "هذي تحسب الشهره بتدوم ماتدري الي اشتهرو قبلها واختفو كثر شعر راسها".

وتابع آخر ساخرًا: "أختك وذ نكهه يعني مسوية اني صائدة جوا الأغنياء صدق ان الي فقير ويغتني خطر على جميع فئات المجتمع".