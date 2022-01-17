رهف القحطاني تحتفل بعيد ميلادها الـ23.. رقص وغناء وديكورات فاخرة

احتفلت مشهورة "السناب شات"، رهف القحطاني، بعيد ميلادها الـ23، وأقامت لهذه المناسبة المميزة حفلًا حماسيًا برفقة صديقاتها وأقاربها.

وتألقت رهف القحطاني، والملقبة بـ"وذ نكهة"، مُرتديةً فستانًا أبيضًا أنيقًا بأكمام طويلة ونفشة بسيطة من الأسفل، وما زاده جمالًا التطريزات والزخارف الفضية التي زينته بالكامل مانحًا إياها مظهرًا ملوكيًا ساحرًا، كما اعتمدت تسريحة شعر ناعمة جاءت على شكل ذيل حصان منخفضة، واختارت درجات البرونزي لمكياجها.

وشاركت رهف القحطاني متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقاطع فيديو وصور لتجهيزات حفلها من البالونات الملونة واللافتات المنقوش عليها اسمها، وقوالب الحلوى والكعك المُزيَّن بصورتها، ومدخل منزلها المُزيَّن بالورود البضاء والتفاصيل الذهبية.

كما شاركت مقاطع فيديو وهي ترقص برفقة صديقاتها على مجموعة من الأغاني ممسكة بالميكروفون لإشعال حماستهن.

وفي أحد المقاطع التي نشرتها رهف القحطاني تظهر أقدام الحضور ويلاحظ أن بعض المتواجدين من الرجال، حيث علَّقت إحداهن: "لاحظت اغلب الكراعين مبين بويات".

