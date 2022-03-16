رهف القحطاني تصدم متابعيها بشكل أنفها الجديد.. "صرت ملكة جمال"!

خضعت مشهورة السناب شات السعودية رهف القحطاني لعملية تجميل في أنفها، وصدمت الجميع بالنتائج المبهرة التي وصلت لها بوقت قياسي للغاية.

شاركت رهف القحطاني متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقاطع فيديو لحظة احتفالها بوصولها الثلاثة مليون متابع ،بالإضافة إلى شكلها الجديد مُستعرضةً النتائج الناجحة التي وصلت لها بفترة قياسية، حيث تمايلت مُرتديةً فستانًا أرجوانيًا بياقة عالية وتنورة منفوشة من قماش الساتان، بينما أسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج ناعم من درجات الوردي.

كيف كذا الخشم يغير الملامح ١٨٠ درجه وربي صايره هوت

#رهف_القحطاني pic.twitter.com/IKphJVBHfs — 🍓.. (@4_34l) March 15, 2022

وصدم الجميع من شكل رهف الجديد، فبدت بملامح مختلفة كليًا بسبب أنفها الذي أصبح أصغر حجمًا ومدببًا. كما دهشوا من سرعة التئام الجروح واختفاء الرضوض سريعًا على عكس سارة الودعاني التي خضعت هي الأخرى لعملية تجميل في أنفها وقص جفنيها.

رهف القحطاني ومشاكلها مع الثقة بالنفس



ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن رهف تعاني من انعدام الثقة خاصة أنها قررت إجراء العملية عقب تعرضها للتنمر بسبب شكل أنفها حينما صورتها إحدى المتابعات دون فلتر في معرض العطور.

وفي الفيديو الذي نشرته رهف لى "سناب شات" يمكننا سماعها تقول: "الحين جايبة المصورات عشان يصورونوا صور بدون

فلتر، بتشوفون الخشم يلي ذابحكم بدون فلتر.. صبروا صبروا".

يا خسارة فاوس العملية ، الخشم كبر زيادة .. اذا جاتني وحدة قالت النتيجة النهائية تبين بعد سنه بحط رجلي بحلقها . ما ابغا غباء #رهف_القحطاني pic.twitter.com/TEYvV4VMbp — DR.SARA (@SaraAlshalan7) March 16, 2022

كما نشرت فيديو آخر لها وهي تشيد بجمالها، قائلة: "طلعت ملكة جمال، كنت جميلة واطلعت ملكة جمال حرفيًا بالطبيعة".

وكتبت إحدى المتابعات معلقة على كلام رهف : "رهف القحطاني من كلامها مبين مسكينه تعزز لنفسها ( رغم إنها فعلاً طلعت جميله > خلوني احلل شكلها هي عندها مقومات الجمال مثل عيونها وشفايفها وشعرها وبشرتها من اول > ولما سمكرة الخشم برز كل شي جميل عندها ) حقيقيه مفي انثى قبيحه ولكن في انثى ما تفهم كيف تبرز اي شي جميل عندها > هذا رأي".

