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رهف القحطاني تصدم متابعيها.. مطلقة وسترتبط قريبًا!

منشور 15 آذار / مارس 2022 - 08:10
رهف القحطاني
رهف القحطاني

صدمت مشهورة السناب شات السعودية، رهف القحطاني، جمهورها بعد كشفها عن تفاصيل صادمة من حياتها الشخصية والتي لم يكن المتابعون على علم بها.

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رهف القحطاني تكشف مواصفات شريكها


حلَّت رهف القحطاني ضيفةً في أحد برنامج "الي ماتعرفونه" مع روميساء  قبل خضوعها لعملية تجميل أنفها، وحينما سألتها مقدمة البرنامج حول مواصفات شريك أحلامها أجابت القحطاني أنها تريده أصلع، ذو شخصية ناضجة، وغير متزوج، ومتوسط الطويل، بالإضافة إلى تمتعه بصقة الكرم والمسؤولية.

وتساءلت المذيعة إذا ما كان هناك شخص في حياة رهف، لتجيب الأخيرة بتوتر وخجل أنها مرتبطة وستكون في علاقة عما قريب.


رهف القحطاني تكشف طلاقها 


وصدمت القحطاني، الملقبة بـ"وذ نكهة"، متابعيها حينما كشفت عن  طلاقها من زوجها السابق الذي تزوجته بعمر صغير للغاية نتيجة الخلافات والمشاكل مع عائلة زوجها، حيث دام زواجهما ست سنوات.

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وأوضحت أنها لا تخجل من لقب "مطلقة"، إذ اختارت تكون حرة وتستكمل حياتها.
 

كلمات دالة:رهف القحطانينجومفنوذ نكهة

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