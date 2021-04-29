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رهف القنون بصورة جريئة.. وترد على الانتقادات: "أحب أن أكون عارية"!

منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 08:23
رهف القنون
رهف القنون

تعرضت السعودية الهاربة من عائلتها رهف القنون لموجة من الغضب والانتقادات بعد ظهورها بمظهر غير لائق.
نشرت رهف القنون صورة لها مُرتديةً فستانًا قصيرًا بنقشة جلد النمر، حيث جاء بفتحة صدر عريضة مستعرضةً مفاتنها.
من جهتها، سخرت القنون من تعليقات متابعيها، فكتبت: "إنه لمثير للسخرية كيف يفكر الرجال، وعلى كل حال أحب أن أكون عارية".

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وعلى صعيد آخر، نشر زوج القنون الكونغولي لوفولو راندي صورة لها مُستلقية إلى جانب طفلتهما كاشفًا عن ملامحها لأول مرة، وكتب: "أحب ضوءك، أحب ضعفك وشعورك بالأمان، خاصة أنك لم تكوني كذلك بالماضي".
وتابع: أنت الزهرة التي يجب أن أحميها وأبقيها على قيد الحياة في فصل الشتاء، جب ألا تموت بعد، لقد كنتي أكثر من مجرد صديقة. نحن عائلة وأنا أعلو بك وأنتي ترتفعين بي”.
واختتم منشوره: "لنحول هذه الحياة كلها، يمكنك الوثوق بي، يمكنني رفع الوزن عن كاهلك، تخزين الألم داخلي نيابةً عنك”.


رهف القانون

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