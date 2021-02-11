نادين الراسي تدخل القفص الذهبي بسرية تامة.. هكذا كُشف الأمر!

كانت الممثلة اللبنانية نادين راسي قد أعلنت سابقاً أنها تستعد لدخول القفص الذهبي من حبيبها الذي يصغرها بعدة سنوات خلال السنة الحالية 2021.



وجاء الإعلان الأول للزواج خلال سنة 2020 ومن المفترض كان أن يتم الحفل الكبير الذي سيشهد حضور كبير من الفنانيين خلال شهر أغسطس إلا أن جائحة كورونا حالة دون ذلك.

وأكدت نادين والتي أطلت خلال مقابلة جديدة منذ مدة أن السنة الحالية 2021 ستكون هي سنة دخولها القفص الذهبي وحتى بوجود جائحة كورونا عن طريق حفل صغير يجمع أهل العريسين فقط.

وتفاجأ الجمهور الذي انتظر بفارغ الصبر زفاف الثنائي بأنهما فعلا تزوجا من دون ضجة أو إعلان الامر رسمياً. الأمر تم كشفه عن طريق تعليقات متبادلة بين نادين ومجد كانت بدايتها مع مجد الذي علق على فيديو نادين "بحبك كتيير يا زوجتي"...ليأتي الرد من نادين بـ "أعشق يا حياتي يا زوجي"!!

وكانت علاقة نادين ومجد قد أثارت سخرية الجمهور بسبب فارق العمر بينهما وانتشار صُور اعتبرها البعض جريئة للممثلة بأحضان خطيبها، إلا أنها لم تعلق على الموضوع ولم تعطه أكبر من حجمه بحكم أنها أخذت القرار باعتزال الميديا والتمثيل لفترة.

يذكر أن نادين كانت قد حلت ضيفة عبر البرنامج الحواري المواجهة من تقديم الإعلامي اللبناني رودولف هلال، وتم تداول فيديو من الحلقة أظهر إنهيار الممثلة اللبنانية على الهواء مباشرة بعد أن سألها الإعلامي عن طفليها التوأم "كارل، مارسيل" اللذان يقيمان مع والدهما بعد ان حُرمت من رؤيتهما منذ حوالي السنتين بقرار نهائي من محكمة الأسرة اللبنانية.

ووجه رودولف سؤال لـ نادين وصفه الجمهور بـ الوقح "أولادك التوأم ودعتيهم قبل سنتين وهم واصلين أعلى درجة من البكاء بس اليوم ما بدهم يشوفوكي..ليه؟...تعودوا ما عندهم اُم"!

يذكر أن نادين كانت قد عاشت تجربتين زواج، الثانية كانت من الممثل اللبناني "جيسكار أبي نادر" والتي انتهت بصراع في المحاكم على قصة حضانة الأطفال "مارسيل وكارل"، أما زواجها الأول الذي أثمر عنه إبنها "مارك" انتهى من دون مشاكل وبطريقة ودية.

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