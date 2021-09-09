روان بن حسين تكشف ان ابنتها "بريطانية".. ومعلِّق: "اشكري ابوها يوسف"

كشفت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين عن جواز سفر ابنتها "لونا"، بعدما أشارت في وقت سابق أن ابنتها لا تمتلك جواز سفر أو إقامة، حيث ناشدت السفارة الليبية في الإمارات سابقًا بمساعدتها في حصول "لونا" على جواز سفر ليبي.

أوضحت روان بن حسين أن ابنتها تمتلك جواز السفر البريطاني بعدما سألتها إحدى متابعاتها عن لون جواز سفر الطفلة، وقالت بتهكم: "أغلب الأسئلة تسألني شنو جواز لونا، ما كنت عارفة إن موضوع جواز لونا شاغل الرأي العام، لكن جواز بنتي بريطاني، بنتي بريطانية".

منع ابنة روان بن حسين من دخول الكويت

وكشفت بن حسين ان ابنتها منعت الدخول إلى الكويت، وقالت عبر مقاطع فيديو نشرتهم عبر حسابها على "إنستغرام": " الكروان بنتي لونا مسموح لها تدخل الكويت، وشغالتي طبعا لإن إقامتها مو من الكويت، فاضطريت إني أقدم على لجنة يعني موضوع الفيزا والاجراءات مع انها تاخذ وقت طويل، لكنها قوانين بلدي واقدر المجهود الدولة تحطه لحتى تسيطر على حالات الكورونا في البلد..لقيود اللي الدولة بتحطها في البلد علشان ما تزيد حالات كورونا".

وتابعت: "المهم دخلنا على البوابة، كلمني مدير الطيران قالي لونا ما تقدر تدخل لأنه ما معها فيزا".

وأوضحت بن حسين لمدير الطيران أن ابنتها تمتلك جواز سفر بريطاني لذلك مسموح لها دخول الكويت، كما أن والدتها تحمل الجنسية الكويتية ما يعني أن ابنتها من أقارب الدرجة الأولى".

جواز سفر ابنة روان بن حسين يثير الجدل

وأثارت تصريحات روان بن حسين الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أنها أشارت سابقًا أن ابنتها لا تمتلك جواز سفر أو إقامة، وناشد السفارة الليبية في الإمارات من أجل منح ابنتها جواز سفر ليبي لأن والدها ليبي الجنسية.

وعلَّقت إحدى المتابعات: "قبل تطلعت السفير الليبي هذي بنتكم عطوني جواز لها 👏 يدخلونا بالمواضيع وعقب الناس ملاقيف لا تدخلون بخصوصياتنا".

وكتبت أحداهن بسخرية: " على اساس ان زوجها بريطاني وهو بالأساس ليبي بس كالعاده مايعترفون ببلدانهم الحقيقيه".

وعلَّقت أخرى: "يا فرحتك بالجواز البريطاني اشكري ابوها يوسف لانها اخذت الجواز البريطاني بسببه لان هو نفسه عنده الجنسية البريطانية 😂 و انتي مو مصدقة نفسك الباين".