روان بن حسين بتعليق صادم "حبيت حالي بعد وفاة أمي"!

أطلت روان بن حسين مجدداً على متابعينها من بعد وفاة والدتها بأيام وأطلقت تصريحات وصفها البعض بـ الصادمة.

روان بن حسين تحدثت عن خسارتها لوالدتها وعلقت بـ "بعد وفاة أمي صرت أحب نفسي أكثر وادركت أن الحياة قصيرة للحزن وكل هذا بأثر على صحتي ونفسيتي..يعني كنت شخص وصرت شخص آخر"

الجمهور بدوره اعتبر أن تصريح روان صادم وغير منطقي وأطلقوا عدة تعليقات كان منها "أنا مو ضدد انها تطلع وتسوي اعلانات وتشتغل لان هاذي مهنتها ..بسس تطلعين تقولين انا جدا سعيده وجدا احب نفسي وامك صارلها شهر متوفيه صعب جددددا"...

وتابع آخر "الواحد لما يموت ابوه او امو يكره نفسو ويكره الحياه بكبرها".. وتابع أحدهم "أحس قلب احزن حيييييييييل بفراق الام تحسين مافي شي له طعم ولاقيمه من بعد فراق الام والابو".

وفاة والدة روان بن حسين !

وكانت قد فُجعت الفاشينيستا روان بن حسين بوفاة والدتها وشاركت الخبر الحزين بتغريدة جاء فيها "انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي. يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها"

روان بن حسين تُمنع من حضور جنازة والدتها!

وشاركت روان بعد وفاة والدتها بساعات تعليق فاجئ الجمهور وأثار تعاطفهم لها والذي جاء فيه تحديداً "بلادي وان جارت علي عزيزة...أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة اني اكون جنب أخوي واخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي...ليش؟...لإني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات وباقي دول العالم إلى وطني الحبيب الكويت"!

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