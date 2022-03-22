روان تكشف تفاصيل صادمة عن وفاة والدتها.. "توفت بأقبح منظر"!

خرجت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين عن صمتها إزاء الخطأ الطبي الذي أودى بحياة والدتها التي وافتها المنية قبل عام تقريبًا.

شاركت روان بن حسين متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو تعبر فيه عن حزنها على وفاة والدتها تزامنًا مع يوم الأم، وأعربت فيه عن استيائها من وزارة الصحة لعدم اتخاذها الاجراءات المناسبة بعدما توفيت والدتها في أحد المستشفيات في الكويت بسبب خطأ طبي.

روان بن حسين تكشف تفاصيل وفاة والدتها

وأشارت أنها اختارت التوقيت المناسب للحديث عن الموضوع الذي مر عليه أكثر من سنة، ولفتت أن والدتها لم تمت بطريقة طبيعية على فراشها كأي شخص آخر، بل عانت من الألم لأربعة أشهر متواصلة، وكان السبب الرئيسي لمرضها هو خطأ طبي من قبل دكتورها بعد إجرائه عملية لها.

وحاولت والدة روان الحصول على مساعدة من طبيبها الذي أجرى لها العملية، لكنه في كل مرة يطمأنها ويخبرها أنه أمر اعتيادي، لحين دخلت في غيبوبة بسبب مضاعفات تسمم الدم وفشل في الأعضاء.

وأوضحت روان أن المستشفى الخاص الذي كانت ترقد فيه والدتها قرر إرسالها إلى مستشفى حكومي بسبب عدم توافر إبرة معينة على حد قولهم، وأشارت أن هذا الفعل تقدم عليه المستشفيات الخاصة حينما تدرك أنها ستتعرض للمساءلة القانونية أو أن عائلة المريض سترفع قضايا ضدهم بسبب إهمالهم.

وحينما نقلت والدتها إلى المستشفى الحكومي كانت والدتها قد فارقت الحياة، فأجروا لها إنعاش قلبي لتعود للحياة من جديد، لكنها عاشت الشهور التي بعدها بمعاناة كبيرة.

وأعربت روان عن غضبها من الطريقة التي توفت بها والدتها، حيث وصفتها بـ"أقبح منظر" أمام أشقائها الصغر.

مي العيدان تهاجم روان بن حسين



وفي وقت سابق، تعرَّضت مي العيدان لمواطنتها روان بن حسين ووجهت لها انتقادًا لاذعًا منصب نحو أغنيتها الجديدة "أديوس".

وعلَّقت مي العيدان على فيديو كليب "أديوس"، قائلة: "الكليب سيئ، لا محتوى ولا كلمات ولا لحن ولا توزيع، مو حلو الكليب وتكلفة على لا شي".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقدت صوت بن حسين، واتهمتها باستخدام الأوتو تون، وكتبت: "الله يخلي الأوتو تيون، الكمبيوتر يلعب بالصوت ويحوّل أي صوت لصوت جميل.. على الأقل الكليب الأولاني كان وايد حلو، لكن الكليب الجديد سيء، مو حلو".

وطالبت العيدان من بن حسين التركيز على شيء محدد، وقالت: " أتمنى أنها تركز ومشكلتها عدم التركيز على أي شيء، هل هي بلوجر أم دارسة قانون أم مغنية أم فاشينيستا أم دارسة تمثيل، لا أفهم ما في إنسان بتاع كله، الإنسان دايماً يكون مميز في مجال أكثر من الثاني”.

وتابعت: "روان أي شيء فيه شهرة بدها تعمله وبس، وأكبر دليل انها إلى هذه اللحظة على الرغم من تخرجها من كلية الحقوق ما مارست العمل القانوني كمحامية”.



روان بن حسين ترد على هجوم مي العيدان



وردَّت روان بن حسين على هجوم مي العيدان في فيديو نشرته عبر تطبيق "سناب شات" محتفلةً بنجاح وصول الأغنية لـ15 مليون مشاهدة، وقالت: "راح نحتفل إن شاء الله بـ 15 مليون لـ أديوس، ولعيون حبيبتي خالتي مي العيدان أهديها الأغنية والرقصة في الأستوري الجاية”.

وغنَّت روان كلمات أغنيتها لمي العيدان، وقالت: "كلمة اديوس داروها ع هادي الحالات، وأنتي يا مي متوقفش عليكي الحياة".