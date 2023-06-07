روبي ترد على الهجوم بعد حذف ريمكس أغنية "ليه بداري كده"

تعرضت الفنانة المصرية روبي للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حذف ريمكس أغنيه "ليه بداري كده" عن موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي أصدرتها فرقة "الروك جدل" الأردنية كـغلاف لأغنيتها الأصلية.

رد روبي على حذف غلاف أغنيتها

وخرجت روبي عن صمتها في تغريدة شاركتها عبر حسابها في "تويتر"، نفت فيها ما يشاع حول علاقتها بالأمر، وكتبت: "يا جماعة انا ماليش علاقة خالص بمسح ريمكس ليه بيدارى، ده انا نفسى كنت بسمع الريمكس بتاعكوا اكتر من اغنيتي".

ويأتي رد الفنانة بعد إعلان المنتج الأردني، محمود ردايدة، مؤسس فرقة "الروك جدل"، عن حذف ريمكس الأغنية/ رغم النجاحات التي حققتها.

وأوضح ردايدة أن من المحتمل أن تكون الشركة الموزعة للأغنية هي من اتخذت قرار حذف ريمكس الـ"كفر" Cover، أو أن صاحبة الأغنية الفنانة روبي طالبت بحذفها.

