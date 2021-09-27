روجينا ترد على رقصها الجريئ مع راغب علامة.. وتكشف رد فعل زوجها!

تصدر اسم الفنانة المصرية روجينا مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد رقصها برفقة النجم اللبناني راغب علامة خلال إحدى حفلاته الغنائية في العاصمة القاهرة، وتساءل الجميع حول رد فعل زوجها الفنان أشرف زكي.

تعرَّضت روجينا لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها ترقص برفقة راغب علامة على خشبة المسرح أمام مئات الجماهير بحماس وانفعال كبيرين مُرتديةً فستانًا أبيضًا قصير.

وحول رأيها بالانتقادات، أشارت روجينا خلال لقاء لها في برنامج ET بالعربي أنها لا تأبه لرأي المتابعين السلبية فهي حينما صعدت على خشبة المسرح لم تكن روجينا بل معجبة كبيرة براغب علامة، وقالت: "لك أن تتخيل إني وانا قاعدة كدة هو نزلّي من ع المسرح وأخدني .. اللي كان على المسرح دي واحدة من محبي راغب علامة مش روجينا".

وأوضحت أنها تتفهم التعليقات السلبية التي طالتها، مٌشيرة أن مثل هذه التعليقات نتيجة غيرة المتابعين عليها.

وحول رأي زوجها بالموضوع وما إذا كانت انتقادات الآخرين قد سببت لهما المشاكل أو أحدثت بينهما خلافات، قالت: " لأ خالص .. أشرف متفهم جدا جدا وهو كمان بيحب راغب علامة جدا".

روجينا توجه رسالة لابنتها مريم

وفي وقت سابق، وجَّهت روجينا رسالة لابنتها الكبرى مريم بعد تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما العربية عن دورها في مسلسل "بنت السلطان".

وشاركت روجينا صورة تجمعها بابنتها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: " كل تكريم من التكريمات دى عن دورى فى مسلسل (بنت_السلطان)انتى لكى جزء كبير فية كل نجاح انتى شريكة فية من اول دقيقة كنت الامان بالنسبالى كنت لما ببص فى عنيكى بعد كل شوت بحس من غير ماتتكلمى انا كويسة ولا لا".

وتابعت: "تحضيرك معايا لكل تفصيلة صغيرة او كبيرة لوفضلت طول عمرى اشكرك قليل على الحب والخوف والدعم الكبير ولغاية دلوقتى فكل تكريم بتكونى جنبى ايدك فى ايدى فرحانة بيا هفضل فخورة بيكى وراضية عنك (يابنت عمرى )".

أحداث مسلسل "بنت سلطان"

تدور أحداث مسلسل بنت السلطان حول فتاة شعبية تكون حياتها على المحك بعد وفاة والدها المدعو سلطان والذي كان واحد من أكبر تجار المخدرات في مصر. الفتاة تواجه صعوبات في الحياة وتجبرها الظروف على شيء لا تريده ولا يمثلها، وعندما تتخذ قرار الهرب مما فُرض عليها بحكم الظروف تنقلب حياتها رأسا على عقب وتقع في دوامة وصعوبات أكثر مما واجهة سابقاً.