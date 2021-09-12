راغب علامة يُراقص روجينا على المسرح ويشعل الأجواء.. والجمهور يتساءل عن ملابسها!

أحيا السوبر ستار راغب علامة حفل غنائي جماهيري في مصر وتحديداً العاصمة القاهرة والتي تشهد نشاط سياحي كبير خلال الفترة الحالية.

راغب علامة والذي أدى مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة للجمهور، كان للتفاعل معه طعم آخر والسبب الممثلة المصرية روجينا التي اختارت الصعود إلى المسرح والرقص مع السوبر ستار على أنغام أغنيته الشهيرة "اسمي حبيبك" والتي حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضها منذ 7 سنوات تقريباً.

الفيديوهات الراقصة نالت إنتشار كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل أكبر من رواد السوشال ميديا ضمن تعليقات كان منها "روجينا صايرة كول على الأخر".. وتابع آخر "وين زوجها عنها".. في حين تساءل البعض عن ما تلبسه روجينا بتعليق جاء فيه "هذه شو لابسة قميص نوم"..أيضاً كانت هناك انتقادات لاذعة لرقص الثنائي خاصةً مع القوانين الصارمة بحق الفنانيين والتي صدرت عن طريق الفنان المصري هاني شاكر والذي هو أيضاً رئيس نقابة الفنانيين، فيما فضل البعض التغزل برقص الثنائي على المسرح والتعليق بـ "كيووت".

بالحديث عن روجينا، فقد خطفت الأضواء منذ يومين خلال حضورها مهرجان دير جيست لتكريم النجوم العرب عن أدوارهم التمثيلية، وشاركت الممثلة المصرية صُور لها وهي متألقة بفستان باللون الأخضر وتحمل الجائزة بيدها وارفقتها بتعليق:

"الحمدوالشكر لله اغلى جائزة من دير جيست على دورى فى مسلسل بنت السلطان شكرا للجمهور شكرا لكل صناع مسلسل بنت السلطان شكرا لكل زملائى فى المسلسل اللى غمرونى بحبهم وبهدى الجائزة دى لرفيق الرحلة السند أشرف زكي وبناتي".

مسلسل بنت السلطان من بطولة روجينا !

دارت قصة المسلسل الناجح بنت السلطان حول فتاة شعبية تكون حياتها على المحك بعد وفاة والدها المدعو سلطان والذي كان واحد من أكبر تجار المخدرات في مصر. الفتاة تواجه صعوبات في الحياة وتجبرها الظروف على شيء لا تريده ولا يمثلها، وعندما تتخذ قرار الهرب مما فُرض عليها بحكم الظروف تنقلب حياتها رأسا على عقب وتقع في دوامة وصعوبات أكثر مما واجهة سابقاً.

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